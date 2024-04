Milan, che notizia per Pioli: due rientri contro il Lecce

Stefano Pioli può sorridere in occasione della sfida tra Milan e Lecce. L’allenatore potrà fare affidamento su due rientri per la gara di sabato.

Il Milan sarà di scena a San Siro nell’anticipo delle ore 15 di sabato 6 aprile. A sfidare i rossoneri sarà il Lecce in piena lotta salvezza. Il Milan è chiamato a difendere il secondo posto in classifica e allontanare il più possibile la data della vittoria matematica dello scudetto dei cugini dell’Inter. Non solo, tra una settimana il Diavolo tornerà di scena anche in Europa League contro la Roma.

Per Pioli e il suo Milan, però, ora c’è prima lo scontro contro i pugliesi che lottano per la sopravvivenza in Serie A. Non una sfida facile, dunque, per i rossoneri che vogliono centrare la quinta vittoria consecutiva in campionato (la settima considerando le gare di Europa League). Visti i tanti impegni, sarebbe davvero fondamentale avere tutta la rosa a disposizione e al riguardo ci sono buone notizie. Oltre ritorno post squalifica di Theo Hernandez, i tifosi rossoneri potranno riabbracciare altri due calciatori: contro il Lecce sono pronti due rientri.

Milan-Lecce, due rientri per Pioli

Nel match di San Siro di sabato tra Milan e Lecce i rosseri potranno contare sui rientri di due giocatori: Kjaer e Pobega. Secondo la Gazzetta dello Sport, i due dovrebbero essere tra i convocati di Pioli. Il difensore danese ha saltato la sfida contro la Fiorentina dopo l’uscita anzitempo nell’amichevole Danimarca-Svizzera del 23 marzo a causa di problemi muscolari. Spavento rientrato quasi subito per il Milan che ha tirato un sospiro di sollievo quando non sono state evidenziate lesioni. Kjaer ha recuperato e l’allenatore emiliano è pronto a convocarlo per la gara contro i pugliesi.

Un altro rientro importante è sicuramente quello di Tommaso Pobega. Il centrocampista italiano manca sul terreno di gioco da metà dicembre, in particolare dalla sfida contro il Monza. In quella occasione Pioli fu costretto a sostituirlo a causa di un infortunio che, nei giorni a seguire, fu tradotto in una lesione del tendine retto femorale sinistro. Dopo una lunga assenza durata quasi 4 mesi, Pobega potrebbe essere convocato e provare a dare una mano in vista del rush finale della stagione del Milan.

Il Milan, quindi, si appresta ad affrontare il finale di stagione con una rosa pressoché al completo: l’unico assente al momento sarebbe il solo Kalulu, il cui rientro non è, purtroppo, previsto a breve.