Milan, colpo di scena: “Giroud firma fino al 2025”

Arriva l’addio di Olivier Giroud. L’esperto attaccante francese è pronto a salutare il Milan per volare in MLS.

Il morale in casa Milan è più basso che mai. Nella giornata di ieri, in occasione del derby contro l’Inter, la squadra di mister Stefano Pioli è andata incontro al suo sesto ko consecutivo in un match stracittadino, permettendo alla formazione guidata da Simone Inzaghi di ottenere l’aritmetica vittoria dello Scudetto.

Proprio al cospetto dei rivali storici, i nerazzurri si sono laureati campioni d’Italia, diventando la prima squadra di Milano a fregiarsi della seconda stella sul petto.

A rendere l’ambiente rossonero ancor più triste è la notizia che riguarda Olivier Giroud, arrivata in queste ultime ore. Dopo aver fatto sapere di voler lasciare il Milan al termine della stagione, adesso l’esperto attaccante francese si prepara a mettere tutto nero su bianco, formalizzando il suo trasferimento negli Stati Uniti.

L’addio del bomber ex Chelsea e Arsenal si definirà nelle prossime ore. A lanciare la notizia è stato l’esperto di mercato, Fabrizio Romano.

Giroud fa le valigie: nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto

Dopo tre stagioni trascorse con la maglia del Milan, con cui ha alzato al cielo un sorprendete Scudetto, Olivier Giroud si appresta a mettere la parola fine al suo capitolo con i colori rossoneri per chiudere la sua gloriosa carriera nella MLS. Infatti, secondo quanto raccolto dal giornalista Fabrizio Romano, nonché esperto di calciomercato, l’attaccante francese è pronto a diventare un nuovo giocatore del Los Angeles FC.

Stando ai rumors di mercato, dopo l’accordo verbale raggiunto nel mese di marzo, Olivier Giroud nelle prossime ore è pronto a formalizzare il suo approdo nella MLS. L’attaccante del Milan si prepara a firmare “un contratto fino a dicembre 2025“. Accordo che sarà siglato a stretto giro, con l’esperto centravanti che si legherà al Los Angeles FC da svincolato, non avendo rinnovato col Milan.

La notizia dell’addio di Giroud echeggiava da tempo in casa Milan. Non a caso, la società rossonera si è già messa alla ricerca del degno erede del francese. Il club lombardo è a caccia di un centravanti di spicco, che non faccia sentire la mancanza di Giroud. Per colmare il vuoto che lascerà l’ex Chelsea, il Milan è consapevole che dovrà fare un investimento importante sul fattore centravanti.

I nomi per sostituire Giroud sono diversi nell’agenda dell’amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani. Tra questi ci sono: Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia, Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille, Serhou Guirassy dello Stoccarda e Victor Boniface del Bayer Leverkusen.