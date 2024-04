Milan, colpo di scena: il post Pioli lascia tutti a bocca aperta

C’è un nuovo nome in lizza per il dopo Pioli e viene dalla Spagna. Si tratta di un profilo con tanta esperienza; il nome.

Il Milan è in una situazione difficile in questo momento e non può più lottare per nessun obiettivo. La Champions League per la prossima stagione è stata raggiunta e domani sera ci sarà il Derby per evitare i festeggiamenti, in casa, dell’Inter. Stefano Pioli vuole comunque vincere ma lo pretendono anche tutti i tifosi dato che nei Derby, Pioli, non ha avuto grandi uscite. Il club intanto pensa al presente, ma con uno sguardo al finale di stagione.

Difatti la società saluterà l’attuale tecnico con molta probabilità in estate per andare alla ricerca di un nuovo profilo che sappia gestire il Milan nelle prossime stagioni. Non si parla più di traghettatore, ma serviranno figure con esperienza pronte a sollevare il Milan. Dalla sconfitta con la Roma sono usciti molti nomi per il post-Pioli. Ora tra questi figura anche quello di Manuel Pellegrini, ora allenatore ne LaLiga.

Milan, idea Pellegrini dopo Pioli

Cardinale vuole dare nuova linfa al Milan. Dopo Pioli ci sono tanti nomi per subentrare a quest’ultimo. Ora c’è un’altra suggestione.

Il Milan è pronto ad affrontare l’Inter e i tifosi tutti chiedono ai rossoneri la giusta tenacia per portare una vittoria nello scontro di San Siro. Anche Pioli non si lascia andare facendosi prendere dal momento e richiama all’attenzione la propria squadra chiedendo ai rossoneri una buona prestazione, e i tre punti.

Ma intanto la società dagli spalti pensa al futuro e a quello che sarà il nuovo allenatore rossonero. Non ci sono solo i nomi di Lopetegui e Fonseca tra gli altri, ora al Milan spunta anche l’idea Manuel Pellegrini. L’allenatore cileno classe ’53 è ora al Real Betis e secondo calciomercato.it è una suggestione per il Milan. Il cileno ha buona esperienza ed ha allenato squadre come Real Madrid e Manchester City in passato dove con quest’ultima ha anche vinto una Premier League e due coppe inglesi.

Ora al Real Betis, in Spagna, avrà il contratto in scadenza nel 2026 e possiede una clausola rescissoria sul proprio contratto. Dunque per il Milan ora potrebbe esserci anche questa pista da prendere in considerazione e Pellegrini potrebbe essere un profilo interessante per la causa Milan. Una buona esperienza europea potrebbe fare al caso del Milan che, ad ora, sta valutando molti profili con esperienza per puntare sul sicuro.