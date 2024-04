Milan, è successo di nuovo: Theo Hernandez: è il primo in Serie A

Theo Hernandez ancora protagonista tra i giocatori della Serie A. Il terzino del Milan è primo in un’altra particolare classifica.

Grandissimo momento di forma per il Milan che, con l’impegno europeo alle porte, continua a macinare punti su punti. Ieri a San Siro, partita senza storia con un Lecce spazzato via dai Rossoneri, protagonisti dell’ennesima prova convincente.

Giovedì ci sarà il derby italiano contro la Roma, vittoriosa nel derby contro la Lazio, nell’andata dei quarti di Europa League e l’obiettivo è quello di vincere per provare ad indirizzare la qualificazione, che si deciderà poi una settima dopo all’Olimpico.

I ragazzi di Stefano Pioli sono sulla cresta dell’onda e tutti i giocatori si stanno rendendo protagonisti di ottime prestazioni. Oltre al reparto offensivo, più che decisivo nella gara di ieri, vanno riconosciuti i meriti anche alla difesa ed ovviamente a Theo Hernandez.

Il terzino francese è tornato in campo dopo la squalifica e ha subito ricordo a tutti chi comanda sulla corsia sinistra, con una prova più che sufficiente e con l’assist per il 3-0 di Rafael Leao. L’ex Real Madrid, proprio grazie alla sfida contro il Lecce, è inoltre salito in testa ad una particolare classifica che coinvolge i difensori di Serie A.

Theo Hernandez, altro legno contro il Lecce: nessuno come lui in Serie A

Contro i salentini di Luca Gotti, il classe ’97 ha anche sfiorato la rete dopo l’ora di gioco. La sua conclusione scoccata dai 25 metri si è, però, stampata sul palo e proprio questo legno colpito gli ha permesso di salire in vetta ad una particolare classifica. Dal suo esordio in Serie A (21 settembre 2019), infatti, Theo Hernandez è il difensore ad aver colpito più legni (9). Questo dato, oltre ad evidenziare la sua sfortuna, fa inoltre capire quanto il terzino rossonero sia decisivo anche nella fase offensiva, qualità che gli ha permesso di diventare uno dei migliori al mondo (se non il primo in assoluto) nel suo ruolo.

In poco tempo Theo Hernandez è diventato una colonna del Milan e tutti i risultati che il club ha raggiunto in questi ultimi mesi, sono arrivati anche grazie ai suoi assist e alle sue reti. Quest’anno, a causa dei tanti infortuni del reparto difensivo, ha inoltre dimostrato di saper vestire in maniera più che dignitosa anche i panni di centrale di difesa, a dimostrazione del fatto di quanto Theo sia completo.