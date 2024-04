Milan, Furlani dopo il Derby: frase da non credere sull’Inter

Il Milan esce oggi da una settimana difficile: eliminazione dall’Europa League e sconfitta nel Derby-match point con l’Inter. Il commento del dirigente rossonero Giorgio Furlani.

Il mese più difficile di tutti sta per concludersi e, con esso, il Milan si lascia alle spalle risultati molto pesanti nel bilancio complessivo della stagione. Le due sconfitte maturate contro la Roma – e valide per l’uscita dalle competizioni europee – non sono state altro che presagio della sconfitta di stasera contro l’Inter.

Quella che sarebbe potuta essere una stagione di rinascita e di ripresa, dopo la massiccia rivoluzione avvenuta in estate sul fronte mercato, si è rivelata più complicata del previsto. Ed ora, ai ragazzi di Stefano Pioli, non resta che ipotecare il secondo posto in classifica e, con esso, la qualificazione in Champions League.

Ma occhio alla Juventus, prossima squadra che i Rossoneri dovranno affrontare a Torino sabato pomeriggio. I Bianconeri distano solo 5 punti e potrebbero riprendere quella posizione che per mesi hanno mantenuto.

Nel caldo post partita di questa sera, a prendere la parola per fare un bilancio sull’annata del Milan è stato il suo dirigente Furlani.

Milan-Inter: ił commento di Furlani

Dopo questa sera, è tempo di bilanci in casa rossonera. Ed il primo a farli pubblicamente è proprio Giorgio Furlani, interpellato nei minuti successivi alla sconfitta nel Derby della Madonnina.

L’amministratore delegato del Milan, dopo aver fatto i complimenti all’Inter per la vittoria, non ha nascosto la delusione per una partita che avrebbe voluto festeggiare con tutti i tifosi rossoneri.

Il pensiero, adesso, va al finale di stagione per cui mancano poche, cruciali partite. E dopo, si penserà subito a preparare al meglio la prossima stagione:

Adesso bisogna blindare assolutamente il secondo posto per chiudere la stagione degnamente. L’estate scorsa è stata fatta una rivoluzione notevole, cerchiamo sempre di allestire una rosa competitiva. Noi cercheremo di fare una squadra sempre più forte e competitiva.

Infine, l’immancabile domanda sul futuro del tecnico rossonero Stefano Pioli che, secondo molti, è in forte discussione per la prossima annata. Ma Furlani ha risposto così:

L’allenatore del Milan è Stefano Pioli, confermo questa cosa. Noi siamo concentrati nel finire al meglio la stagione. La decisione finale spetterà a Gerry Cardinale.

Sei i match che separano il Milan dal termine che, tutti, speravano potesse essere più roseo. E, così, è già giunto il momento di guardare avanti.