Milan, Furlani svela tutto: “Ibra ha leadership da manager”. E su Leao…

Giorgio Furlani ha parlato in diretta, concentrandosi sull’importanza delle prossime sfide che aspettano il Milan. Parole anche sul mercato.

I prossimi giorni saranno senza dubbio decisivi in casa Milan: prima la sfida di Europa League contro la Roma, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, e il derby contro l’Inter, che se perso consegnerebbe lo Scudetto ai cugini. I tifosi rossoneri si aspettano, quindi, due prove di assoluto livello per trovare i migliori risultati possibili. Intanto in questi minuti l’ad Giorgio Furlani ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi giorni dalle due importanti sfide.

Furlani sulle prossime gare: “È una settimana chiave”

L’amministratore delegato è intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando dei prossimi big match, ma anche del mercato e dell’importanza di avere Zlatan Ibrahimovic in dirigenza:

ROMA E INTER – È una settimana chiave sia da tifoso che da dirigente, sono due partite importanti che vogliamo vincere.

Stiamo facendo bene, anche guardando l’anno scorso. È un peccato essere usciti dalla Champions, ma era un girone particolare. Il nostro obiettivo è sempre quello di vincere. ACQUISTI – Noi puntiamo a dare al mister la miglior squadra possibile. La filosofia del Milan è quella di migliorare la squadra. Quest’anno ci sarà un lavoro più leggero rispetto alla scorsa estate: meno acquisti, ma più mirati. CESSIONE IMPORTANTE – Noi non abbiamo bisogno di fare delle cessioni per rientrare da delle perdite. Non c’è questa necessità. Leao, Maignan e Theo Hernandez hanno dei contratti lunghi e sono felici di stare al Milan. GIROUD – È un grande campione ed è stato decisivo nella stagione dello Scudetto. Vedremo cosa deciderà di fare, ma noi ci faremo trovare pronti.

IBRAHIMOVIC – È molto influente nella parte sportiva, ma non solo. Ha la leadership da manager.

LEAO – È un giocatore straordinario e quando vuole nessuno può fermarlo. DERBY – È sempre una partita importante. Sappiamo come andrà a finire questa stagione, ma non è importante. INCHIESTA – C’è questa idea che RedBird non sia proprietario del Milan. È ovviamente una cosa falsa, le autorità hanno il diritto di fare le indagini che vogliono, ma non abbiamo niente da nascondere. PIOLI – Siamo felici di essere con lui. Quest’anno ha fatto bene e siamo concentrati sul finire al meglio la stagione. Siamo fortunati di averlo con noi.

Queste le parole di Furlani sugli impegni che aspettano il Milan nei prossimi giorni ed anche delle strategia del club in ottica mercato.