Milan, futuro Theo Hernandez: la notizia che fa felice i tifosi

Il futuro di Theo Hernandez al Milan continua a far parlare: le parole del giocatore però fanno felici tutti i tifosi rossoneri.

Continua il periodo positivo del Milan, i rossoneri contro il Lecce hanno portato a casa altri tre punti importantissimi per consolidare il secondo posto in classifica. Si tratta della quinta vittoria di fila in campionato quella contro la squadra salentina che ha regalato ai ragazzi di Pioli ancora più entusiasmo per affrontare il tanto atteso big match tutto italiano nei quarti di finale di Europa League. Il Milan affronterà la Roma di De Rossi, reduce dalla vittoria del derby contro la Lazio.

I rossoneri sono tornati ad essere squadra e a vincere insieme, cosa che nella prima parte di campionato era venuta meno soprattutto a causa dei tanti infortuni che avevano limitato Pioli nelle proprie scelte. Adesso però la squadra sembra essersi ripresa, merito anche di quei giocatori che nonostante le difficoltà di inizio stagione tutto hanno continuato a lottare, tra loro c’è indubbiamente Theo Hernandez. Hernandez è stato ed è senza dubbio uno dei punti fermi per questo Milan: cinque gol e tre assist in 27 presenze in questa Serie A.

Squillaci non ha dubbi su Theo: “Lui per me può giocare in qualsiasi top club”

Il francese ha sempre fatto parlare di sé sia in Italia che in Francia, e a commentare le qualità del giocatore è stato anche Sébastien Squillaci, ex difensore di Monaco, Siviglia e Arsenal, che ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com direttamente dal Padel Best Expo di Montecarlo:

“Theo Hernandez ha forza, ha velocità, sa fare bene le due fasi: è un giocatore davvero completo e molto forte. Nel suo ruolo, nella posizione che occupa in campo, per me Theo Hernandez è uno dei più forti in assoluto al mondo. Anche con la Francia credo possa fare ottime cose”.

Theo è quel difensore di cui il Milan non vorrebbe mai liberarsi, eppure per quest’estate pare esserci già la fila di richieste soprattutto da top club come Real Madrid e Bayern Monaco. Proprio in merito a questo a Squillaci è stato chiesto se effettivamente il giocatore può fare la differenza anche in determinate squadre, di seguito la sua risposta: “Lui per me può giocare in qualsiasi top club e in qualsiasi campionato, dunque anche con Real Madrid e Bayern Monaco. Ma è già in una grande squadra come il Milan e in un campionato top come quello italiano”.