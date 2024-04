Milan, Ibrahimovic ha scelto: un grande ex in panchina

Il Milan pensa già al sostituto di Stefano Pioli per la panchina rossonera. Il profilo che piace a Zlatan Ibrahimovic è solo uno.

Quello che sta attraversando il Milan è senza dubbio il punto più basso da quando Stefano Pioli siede sulla panchina rossonera. Se fino a poche settimane fa c’erano dubbi sulla permanenza del tecnico parmense, le ultime gare – l’eliminazione in Europa League contro la Roma e il derby perso contro l’Inter, decisivo per lo Scudetto nerazzurro – hanno di fatto certificato il suo addio. A fine stagione le strade si separeranno, con la società che spera di far partire un nuovo ciclo.

È, quindi, già aperto il casting per chi sarà il nuovo allenatore e i nomi presi in considerazione sono davvero molti. Negli scorsi mesi, quando il futuro di Pioli era ancora in bilico, uno dei profili più attenzionati era quello di Thiago Motta. L’attuale tecnico del Bologna sembra, però, in orbita la Juventus ed un suo arrivo nella Milano rossonera appare dunque altamente improbabile.

Al momento c’è, quindi, ancora molta incertezza su chi sarà il prossimo tecnico del Diavolo, ma ad avere un ruolo decisivo nella scelta finale potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha, infatti, molto potere decisionale all’interno della dirigenza e i suoi consigli potrebbero risultare fondamentali. Tra i nomi preferiti dall’ex centravanti sembrerebbe esserci proprio un ex conoscenza rossonera: Mark van Bommel.

Ibrahimovic pensa al dopo Pioli: piace van Bommel

Secondo quanto riportato da Footmercato, il nome che più piace ad Ibrahimovic per la prossima stagione è proprio quello dell’olandese. I due sono in ottimi rapporti e per l’attuale tecnico dell’Anversa, squadra belga che ha chiuso al terzo posto in classifica nella stagione regolare, si tratterebbe senza dubbio di una grande chance. Resta da capire quali sono invece le idee della dirigenza, che potrebbe preferire un nome con più esperienza.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, van Bommel ha allenato PSV, Wolfsburg e appunto Anversa. La panchina del Milan sarebbe, dunque, la prima di una big: decisamente un vero e proprio salto nel vuoto per i Rossoneri. Negli ultimi anni van Bommel, che ha vestito la casacca rossonera dal 2011 al 2012 (vincendo Scudetto e Supercoppa Italiana), ha ben figurato e sembra pronto per il grande passo. Nelle prossime settimane ci saranno senza dubbio degli aggiornamenti, ma Ibrahimovic sembra avere le idee molto chiare.