Milan, il club ha scelto il nuovo numero 9: cifre e dettagli

Il Milan ha le idee chiare per la prossima stagione. Ecco il nuovo attaccante pronto a farsi conoscere da San Siro a suon di gol e giocate.

Per il Milan arriva un finale di stagione che sembra essere scoccato alla fine del derby più doloroso. Un faccia a faccia che negli ultimi mesi non ha mai dato gioie quello con l’Inter di Simone Inzaghi.

E se vedersi festeggiare lo Scudetto sotto al naso è stato qualcosa di terribile per i tifosi rossoneri, non lo era di meno uscire di scena in semifinale di Champions League, in un doppio confronto a forti tinte nerazzurre.

Non è comprensibile una tale difficoltà nell’affrontare i cugini. Compresa la forza tecnica, mentale e tattica, sembra quasi che la squadra allenata da Stefano Pioli abbia dei blocchi mentali di paura, che inevitabilmente frenano e limitano le loro giocate. Ora urge un reset completo, l’estate porterà aria nuova e anche qualche nuovo volto, come quello dell’attaccante.

Milan, tutto su Guirassy: l’attaccante andrà a sostituire Olivier Giroud

Classe 1996, in forza allo Stoccarda e decisivo in questa stagione con 25 gol in Bundesliga, Serhou Guirassy potrebbe a tutti gli effetti essere il nuovo pezzo da 90 del Milan. Ne parla nell’edizione odierna La Gazzetta dello Sport, che spiega come il giocatore ex Rennes abbia voglia di una grande esperienza dopo una carriera passata fra squadre di medio livello.

La sensazione è che se dovesse arrivare una squadra di Premier League – soprattutto una delle sei principali – Guirassy possa lasciarsi tentare dal fascino del campionato inglese. Stesso fascino e bellezza che cercherà di far valere però il Milan, storicamente una delle squadre più importanti del mondo.

Il costo del giocatore si aggira attorno ai 17,5 milioni di euro, valore della clausola rescissoria presente sul suo attuale contratto con la squadra tedesca. Il nome di Guirassy non è ovviamente l’unico che circola nella testa dei dirigenti rossoneri. Il pallino rimane sempre Joshua Zirkzee – sul quale però il Bologna non mollerà se non per 50/60 milioni di euro – e poi c’è anche Sesko.

Ad ogni modo, il tridente Furlani-Moncada-Ibrahimovic, dovrà prima di tutto dare un volto al prossimo allenatore del Milan – con Stefano Pioli ormai verso l’esonero – poi dare un’impronta chiara e puntuale sulla nuova costruzione di una squadra che sia pronta già da settembre a competere con chiunque.