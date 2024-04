Milan, il rinnovo si complica: manca l’accordo

Brusca frenata per quanto riguarda il rinnovo del giocatore con il Milan. L’intesa tra la società e il rossonero è ancora lontana.

Continua il periodo positivo del Milan che riprende da dove aveva lasciato, battendo al Franchi la Fiorentina in un match tutt’altro che agevole. I Rossoneri, complice la sconfitta della Juventus contro la Lazio, hanno allungato sulla Vecchia Signora di sei punti, consolidando sempre di più il secondo posto. Oltre al campionato, c’è poi da pensare all’Europa League e ai quarti di finale dove ad aspettare c’è la Roma di Daniele De Rossi.

Se, quindi, Stefano Pioli e la squadra sono concentrati sul finale di stagione, la società è invece impegnata sul fronte programmazione, sia dal punto di vista del mercato sia su quello riguardante i rinnovi. Il Diavolo non vuole, infatti, farsi trovare impreparato e sta già cercando di prolungare il contratto ad alcuni giocatori che andranno in scadenza nelle prossime stagioni. A far parte di questa lista c’è anche il capitano Davide Calabria.

Il terzino rossonero ha un contratto con il Milan con scadenza nel 2025 e l’obiettivo del club è quello di trovare quanto prima ad un accordo, per non rischiare di arrivare con l’acqua alla gola nei prossimi mesi. L’intenzione di entrambe le parti sembrerebbe quella di continuare insieme, ma al momento c’è un fattore che sta frenando tra la trattativa.

Calabria-Milan, intesa lontana: il club non vuole ritoccare lo stipendio

Per il momento l’ingaggio del classe ’96 è di circa 2 milioni di euro più bonus, con la speranza da parte del rossonero che con il rinnovo si possa ritoccare qualcosa. Secondo quanto riportato da TMW, però, la volontà del Milan sarebbe quella di prolungare con il suo capitano fino al 2027, senza cambiare le cifre dello stipendio. Per questo motivo, quindi, l’intesa tra le parti non è stata ancora raggiunta ed è anche per questo motivo la dirigenza si sta guardando intorno per eventuali sostituti.

Nella scorsa sessione di calciomercato invernale è arrivato dall’Hellas Verona il giovane Filippo Terracciano, che non ha però convinto a pieno e al momento Pioli gli ha concesso solo pochi minuti in campionato contro il Bologna (causando il fallo da rigore che ha portato al definitivo pari in extremis dei ragazzi di Thiago Motta). Anche per questo la società è, quindi, sulle tracce di un terzino destro, sia per coprirsi in caso di mancato rinnovo di Calabria e sia per avere un’alternativa che possa dare maggiori garanzie.