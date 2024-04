Milan, il top diventa un caso: “Non si può spiegare”

Uno dei migliori del Milan è diventato un caso dopo la prestazione bruttissima contro il Sassuolo in campionato.

È arrivato solamente un punto per il Milan dalla trasferta del Mapei Stadium. Contro il Sassuolo i rossoneri non sono andati oltre al pareggio pirotecnico e spettacolare, ma che ha portato solamente un punto a Milanello. Così le ultime due partite, ossia Roma e Sassuolo, possono diventare un campanello d’allarme per il Diavolo in questo finale di stagione. Soprattutto se consideriamo come giovedì la squadra di Pioli si gioca la partita più pesante dell’anno, proprio contro la Roma. In particolare contro il Sassuolo, i rossoneri sono tornati una di quelle squadre dal potenziale enorme, condito dall’assenza di sicurezza.

È chiaro che, anche da questa partita, si possono vedere aspetti negativi e positivi. Di positivo c’è che il Milan è riuscito ad avere la giusta reazione, rimontando la partita fino al 3-3 finale, con Chukwueze che ci era andato vicino già all’ora di gioco. Dopodiché, se si analizzano gli aspetti negativi, la lista diventa più lunga. Sotto questo aspetto è chiaro che la fase difensiva del Diavolo sia quantomeno da rivedere, soprattutto quella del primo tempo. In particolare Malick Thiaw ha sforato l’ennesima brutta prestazione della stagione, ballando a ripetizione dietro al ritmo delle scorribande del Sassuolo.

Thiaw, disastro al Mapei

Non è un segreto che il Milan abbia qualche problemino difensivo. Se ci aggiungiamo il turnover del Mapei Stadium otteniamo la giusta combinazione per ottenere il pirotecnico 3-3 contro il Sassuolo. In particolare Malick Thiaw è stato uno dei peggiori della difesa rossonera, massacrato dai vari quotidiani, dopo che si è perso Volpato sul gol dello 0-1 e dopo una prestazione incolore. Infatti secondo La Gazzetta dello Sport il difensore è da 4.5: non c’è bisogno di troppi giri di parole. Inoltre, sempre per la Rosea, c’è qualcosa in più rispetto all’infortunio che l’ha condizionato ed al passaggio alla difesa a quattro.

Da possibile leader a mina vagante nella difesa rossonera: questa è la sensazione. Inoltre è chiaro che l’infortunio ed il cambio modulo non bastino a spiegare le carenze di Thiaw, ultimamente in difficoltà. Dopodiché La Gazzetta dello Sport ha ripercorso la stagione difficile del centrale del Milan, analizzando le gare difficili per il difensore: il derby d’andata, Milan-Juventus, la sfida di Parigi, la sconfitta di Monza ed ora quella di Sassuolo. Insomma tutte partite che il Diavolo ha perso e non di poco, sprofondando nel baratro delle difficoltà difensive. Quindi sembra chiaro che giovedì non ci sarà spazio per Thiaw nella versione europea del Milan, un Milan che deve comunque mettersi in quadro.