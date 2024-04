Milan-Inter, Adli furioso: è successo al cambio

Ritmi alti e massima tensione in questo Derby della Madonnina fra Milan e Inter: sul parziale di 1-2, il rossonero Yacine Adli non ha preso bene la sua sostituzione.

La sfida fra Milan e Inter sta procedendo senza esclusione di colpi. Il parziale è al momento deciso dalle reti di Francesco Acerbi e di Marcus Thuram, uno per ogni tempo di gioco, a cui ha risposto Fikayo Tomori al minuto 80esimo.

Necessaria una reazione sul fronte rossonero, per cui Stefano Pioli ha già mandato in campo forze nuove per cercare di ribaltare il risultato. E proprio al momento della sostituzione, Adli sembra non averla presa bene.

Adli e la furia dopo la sostituzione

Sono momenti concitati e difficili per il Milan, che vuole reagire sul campo alla potenza nerazzurra. C’era chi, come Yacine Adli, avrebbe voluto proseguire la sua partita per aiutare i compagni. Ma al minuto 68 è arrivata la sostituzione.

Come evidenziato da DAZN, il numero 7 rossonero avrebbe preso a calci “tutto quello che ha trovato sulla sua strada” al momento del cambio.