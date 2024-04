Milan-Inter, c’è la grossa novità: presenza speciale a San Siro per i rossoneri

Grandi novità in vista del “derby della Madonnina” numero 239 . A due giorni da Milan-Inter, è previsto un ritorno a sorpresa.

La giornata numero 33 può già offrire il primo verdetto ufficiale della stagione 2023/2024. Tuttavia, è un responso che il Milan vuole evitare a tutti i costi. In un insolito appuntamento del lunedì sera, il derby di Milano numero 239 può essere quello che assegnerà lo scudetto all’Inter. Per cucire definitivamente il tricolore sul petto, i nerazzurri devono superare i “cugini” nel “Monday Night”.

Dal fronte opposto c’è un Diavolo sulle gambe, fisicamente e mentalmente. La sconfitta e la conseguente uscita dall’Europa League sono due bocconi difficilissimi da digerire, che sanciscono il tramonto di ogni possibile ambizione nell’annata corrente. Alla banda di Pioli non resta che blindare la seconda posizione, ma ben più importante, specialmente per la tifoseria, sarebbe bloccare gli uomini di Inzaghi ed evitare di vedersi festeggiare la seconda stella di fronte ai propri occhi.

Leao e compagni dovranno tirare fuori l’orgoglio per scongiurare una beffa storica, mai accaduta in oltre 200 precedenti. Certo, un eventuale risultato positivo nel derby non cambierà la sostanza. L’obiettivo è chiudere la stagione con dignità. In vista della stracittadina, il Milan riceverà un sostegno particolare.

Milan, un ospite speciale a sostenere i rossoneri: la notizia

Secondo quanto affermato da Tuttomercatoweb.com, lunedì a “San Siro” dovrebbe essere presente Gerry Cardinale. Il patron rossonero vuole stare vicino alla squadra di Stefano Pioli in un momento così delicato e potrebbe fare ritorno in tribuna autorità dopo la presenza nell’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma.

Presumibilmente l’imprenditore americano farà tappa a Milano non solo per assistere alla gara, ma anche per fare il punto su un futuro sempre più incerto. Cardinale, con ogni probabilità, si confronterà con Ibrahimovic e gli altri componenti della società per tracciare un piano d’attacco per il nuovo allenatore, tenendo che Pioli saluterà.

In primis, però, il patron dovrà far sentire la propria vicinanza al gruppo squadra che, dopo l’eliminazione dall‘Europa League, si trova sull’orlo del baratro.

Chicca per i più scaramantici: la prima apparizione del proprietario del Milan alla “Scala del Calcio” fu il 3 settembre 2022 in occasione della stracittadina vinta da Pioli per 3-2, grazie alla doppietta di Leao e il gol di Giroud. Il popolo rossonero si augura che, memori dell’ultimo presente, Cardinale porti anche un pizzico di buona sorte.