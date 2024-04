Milan-Inter, il big non ci sarà: guai per il tecnico

Assenza pesante in vista del derby della Madonnina. Il big salterà l’attesissima sfida tra il Milan e l’Inter in programma lunedì.

Dopo la delusione per il pareggio esterno contro il Sassuolo, iniziano adesso per il Milan i giorni più decisivi della stagione, con Stefano Pioli che, probabilmente, si gioca una buona fetta del suo futuro in rossonero. Il prossimo giovedì i Rossoneri saranno ospiti all’Olimpico contro la Roma di Daniele De Rossi per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Dopo la sconfitta interna, sarà obbligatoria una vittoria per portare quantomeno la sfida ai tempi supplementari.

Messo alle spalle l’impegno europeo, il successivo lunedì ci sarà invece il derby contro l’Inter, che si prospetta essere uno dei più importanti nella storia della stracittadina. A causa del pareggio con il Sassuolo, il Milan ha dato la certezza ai cugini di potersi laureare campioni d’Italia proprio nel derby (basterebbe addirittura un pareggio se oggi l’Inter dovesse battere il Cagliari). Si tratterà, dunque, di un match infuocato con una posta in palio altissima.

I tifosi rossoneri vorrebbero scongiurare ad ogni costo la vittoria matematica dello Scudetto da parte dei cugini proprio nel derby e per questo motivo chiedono alla squadra una prova di carattere. Alla sfida non prenderà, però, parte Malick Thiaw che sarà costretto a guardare i suoi compagni solo dalla tribuna.

Ammonizione per Thiaw con il Sassuolo: salta il derby per squalifica

Tra i giocatori diffidati nella gara odierna contro il Sassuolo, tra le file rossonere c’era anche il centrale tedesco. Poco dopo l’ora di gioco l’ex Schalke ha fermato in modo irregolare Pinamonti ed è stato successivamente ammonito dall’arbitro Massa. A causa, quindi, della diffida che pesava sulla sua testa, Thiaw sarà costretto a saltare il derby contro l’Inter nella prossima giornata di campionato. Assenza pesante per il Milan, con Stefano Pioli pronto a preparare un piano B.

Le scelte sono in realtà molte e con ogni probabilità il tecnico parmense farà affidamento sulla coppa difensiva composta da Fikayo Tomori e Matteo Gabbia. L’assenza di Thiaw sarà di certo un fattore, anche se nella mente dei tifosi sono ancora impresse le prestazioni tutt’altro che esaltanti del tedesco negli scorsi derby. In particolar modo non si possono dimenticare le prove del tutto insufficienti nella sfida d’andata di questa stagione nella debacle per 5-1 ed anche quella nella Supercoppa Italiana del gennaio 2023.