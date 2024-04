Milan-Inter, la proposta dell’opinionista fa infuriare i tifosi: l’ha detto in diretta

È ufficialmente iniziata la settimana che conduce al “derby della Madonnina”. L’opinionista ha avanzato una proposta che ha scatenato i tifosi rossoneri.

In pochi giorni il Milan si gioca tutto. Dall’Europa League al derby con l’Inter. La precedenza va data al ritorno dei quarti contro la Roma, gara prioritaria sia cronologicamente sia mentalmente. Il match con i giallorossi è un dentro o fuori che può condannare la stagione rossonera o darle ancora una chance da qui a maggio.

Ma è normale che il pensiero del popolo milanista vada alla prossima settimana. Lunedì sera andrà in scena la stracittadina numero 239 della storia. Non sarà un derby come tutti gli altri. È lo scontro diretto che potrebbe diventare il migliore dei sogni per la tifoseria nerazzurra e il peggiore degli incubi per lo schieramento opposto.

E non solo perchè, vincendo lunedì, l’Inter aggancerebbe la striscia di derby consecutivi vinti nel giro di poco più di 15 mesi. Ma soprattutto perchè, in caso di tre punti, i nerazzurri conquisterebbero il 20esimo scudetto, stampandosi tricolore e seconda stella sul petto. Un’eventualità da scongiurare ad ogni costo per il Milan. L’impegno infrasettimanale non gioverà alla condizione dei rossoneri, ma quella imminente è una partita da non sbagliare.

Milan, senti il giornalista: la proposta scatena la rabbia dei tifosi

Leao e soci avranno dalla loro i 3/4 del “Giuseppe Meazza”, ma la ghiotta chance per l’Inter non esclude il peggiore degli scenari per il Diavolo. Nel caso la matematica dovesse arrivare già da lunedì 22, vale a dire che i nerazzurri superassero i “cugini”, Massimo Mauro ha avanzato una proposta alla banda di Pioli. Di seguito le sue parole:

“Sarebbe fantastico se, nel caso in cui l’Inter vincesse lo scudetto nel derby,il Milan facesse il terzo tempo: tutti in fila, facendoli passare.”

Nel corso della puntata di ieri sera di “Pressing”, l’opinionista ha suggerito ai giocatori rossoneri di disporsi in fila e riservare un “pasillo de honor” agli avversari. Il gesto esprimerebbe grande sportività da parte del Milan che, malgrado la profonda rivalità tra le due squadre, andrebbe ad evidenziare il grande rispetto reciproco tra due club appartenenti alla stessa città e che nutrono grande rispetto l’uno per l’altro.

Una stima reciproca che anche l’Inter aveva mostrato il 22 maggio di due anni fa, quando sui propri canali social si era complimentato con i “cugini” per aver spuntato il duello scudetto. A 23 mesi di distanza, la situazione potrebbe capovolgersi, in una situazione che manderebbe un messaggio forte e di fair play all’intero mondo del calcio.