Milan-Inter, Pioli cambia tutto: la formazione ufficiale del derby

Sono ufficiali le formazioni di Milan-Inter. Di seguito le scelte di Pioli per portare a casa la vittoria del Derby della Madonnina.

Dopo essere uscito dall’Europa League contro la Roma, il Milan volta subito pagina e deve concentrarsi sulle partite in campionato, ma sopratutto vuole ritornare a vincere. Non c’è, quindi, partita migliore per farlo con il tanto atteso Derby questa sera alle ore 20.45. Infatti, i Rossoneri scenderanno in campo proprio contro l’Inter per chiudere la trentatreesima giornata di campionato.

Non un semplice Derby quello di oggi in programma, perché in caso di vittoria dei nerazzurri potranno ufficialmente festeggiare la vittoria del ventesimo scudetto e di conseguenza della stella sul petto con cinque giornate in anticipo.

Entrambe le squadre, quindi, daranno il massimo per cercare di portare a casa la vittoria per regalare il sorriso ai propri tifosi. Se da un lato il Milan vuole ritornare a vincere, dall’altro l’Inter vuole festeggiare in giro per la città di Milano lo scudetto.

Milan-Inter, le formazioni ufficiali

Tutto pronto a San Siro, palcoscenico del tanto atteso Derby. Da un lato ci sarà un Milan che ha voglia di rivalsa dopo il pareggio in campionato e le due partite perse in Europa League contro la Roma, dall’altro lato un Inter consapevole che manca davvero poco a rendere reale il sogno scudetto. Di seguito sono riportate le formazioni scelte dai due allenatori per il Derby:

Il mister Stefano Pioli deve fare a meno di Kalulu, Kjaer e del squalificato Thiaw. Per questo motivo ha scelte obbligate per l’undici titolare. Tra i pali il portiere Mike Maignan, difesa a quattro formata da Calabria sulla destra e Theo Hernandez sulla sinistra, con coppia di centrali Gabbia e Tomori. A centrocampo scenderanno Reijnders e Adli. Pioli sorprende sulla trequarti, infatti, a destra agirà Musah, mentre a sinistra Pulisic. Nel ruolo di centravanti sarà titolare Leao, mentre Giroud partirà dalla panchina.

Simone Inzaghi, invece, per la partita scudetto va sul sicuro e schiera la sua formazione titolare. Tra i pali il portiere Sommer, in difesa troviamo Acerbi centrale affiancato da Pavard a sinistra e Bastoni a destra. Per la fascia destra giocherà Darmian, che vince il ballottaggio su Dumfries, mentre a sinistra Federico Di Marco, a centrocampo Barella con Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco, dopo la squalifica scontata contro il Cagliari, torna Lautaro Martinez in coppia con Marcus Thuram.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leao. All. Pioli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi