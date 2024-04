Milan-Inter, Pioli rivoluziona il Milan: avete sentito?

Il Derby della Madonnina ha da poco preso avvio ed ha già fatto parlare di sé, sia per le primissime occasioni che per le scelte di Pioli, con cui ha rivoluzionato il suo Milan.

Milan e Inter sono scese in campo in vista di questa caldissima stracittadina che, stasera, ha un sapore ancora più particolare. I Nerazzurri, infatti, potrebbero vincere lo Scudetto; i Rossoneri, invece, potrebbero riscattare la cocente eliminazione di giovedì sera.

Sul fronte Diavolo, le scelte fatte da Stefano Pioli prima del fischio d’inizio avevano fatto discutere. E, a partita in corso, c’è stata un’ulteriore rivoluzione che non è di certo passata inosservata.

Derby della Madonnina: la rivoluzione in casa Milan

L’idea di mister Pioli di far scendere in campo il suo numero 10 Leao come punta aveva non poco sorpreso i tifosi milanisti. La scelta rispondeva alla necessità di trovare più profondità e di dare meno riferimenti agli avversari.

Di fatto, però, la formazione rossonera sta giocando con un “3-5 fantasia”, come lo ha definito Pierluigi Pardo. Pulisic e Leao giocano, di fatto, in coppia davanti, Calabria resta arretrato sulla linea di centrali e Theo Hernandez schierato come quinto di centrocampo sull’esterno.