Milan, la provocazione su Camarda: “Vendilo subito”

Milan, arriva la provocazione riguardante Francesco Camarda. “Vendilo subito”, ecco la sentenza sul classe 2008.

Il Milan si prepara ad un finale di stagione entusiasmante e pieno di colpi di scena. Dopo aver superato la Juve e guadagnato il secondo posto, i ragazzi di mister Stefano Pioli intendono andare avanti anche in Europa League e chiudere al meglio un’annata difficile caratterizzata da molti infortuni. Un momento che non verrà mai scordato è l’esordio di Francesco Camarda, che da giovanissimo ha messo piede nel terreno di gioco dello stadio San Siro.

Il classe 2008 è una macchina da gol e ha impressionato tutti in questi mesi. Con i sui pari età registra una cifra di reti realizzate da capogiro e attualmente gioca in pianta stabile con la primavera. Milanista dalla nascita e frequentatore della Curva Sud, Francesco Camarda è un argomento importante e il club rossonero dovrà gestire al meglio la situazione.

Paolo Condò ha parlato del bomber ai microfoni di Sky Sport e ha espresso la sua opinione riguardante il futuro del ragazzo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Condò su Camarda e il progetto Milan

“Il mio suggerimento al ragazzo è che si deve assicurare di un progetto serio basato sul suo futuro, sulla sua presenza in prima squadra l’anno prossima magari condita dall’esperienza nella possibile U23. Il mio messaggio al Milan è provocatorio e resta tale: se non vi fidate del ragazzo e credete che non valga tutto quei soldi, conviene venderlo subito. Cercate di guadagnarci il più possibile, se invece credete in lui trovate un accordo e fatelo firmare al più presto, nell’ambiente della sua squadra del cuore”.

Il giornalista è stato chiaro, Francesco Camarda deve avere un futuro sicuro e un progetto serio. Condò non ha dubbi e si fida del club rossonero, ma farlo restare a Milano sarebbe un grande affare e per giocare in top club europei che lavorano bene con i giovani ci sarà tempo. Questa stagione verrà incorniciata da Camarda, che non scorderà mai il suo esordio in Serie A e l’applauso di uno stadio storico sempre pieno e pronto a sostenere i colori biancorossi e i ragazzi di mister Stefano Pioli, che resterà nei ricordi del giovane perché con forte volontà lo ha voluto far esordire.