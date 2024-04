Milan, l’acquisto viene stroncato: “È stato pagato troppo!”

Il noto giornalista italiano ci tiene a commentare l’operazione che ha portato il giocatore al Milan, commentando poi il suo acquisto e le sue prestazioni ad’ora.

Il Milan consolida il suo secondo posto in classifica e si prepara allo scontro europeo contro la Roma in programma per la prossima settimana per l’Europa League. Le prestazioni dei rossoneri sono in netta crescita e i ragazzi di Stefano Pioli stanno rendendo meglio rispetto ai mesi passati. Uno dei giocatori che però non sta trovando, forse, lo spazio che vorrebbe è Samuel Chukwueze.

Il giocatore nigeriano tra infortuni, Coppa d’Africa e un grande Pulisic avanti a lui nelle gerarchie non sta lasciando davvero il segno al Milan. A criticare la scelta del Milan, di puntare sull’ex Villarreal, è Riccardo Trevisani. Il giornalista italiano ci tiene a far sapere che il Milan, per lui, non ha fatto un buon investimento. Queste le sue parole al programma di Cronache di Spogliatoio.

Trevisani duro su Chukwueze

Il giornalista e commentatore critica la grande spesa del Milan affrontata per l’acquisto di Chukwueze. Le sue parole a Taconazo.

Samuel Chukwueze certamente non sta sfruttando appieno le sue potenzialità. I pochi minuti concessi non lo liberano dalla gabbia ma la prestazione offerta contro la Fiorentina è un campanello: quando si accende è imprendibile.

Tuttavia ci sono anche critiche nei suoi confronti. Riccardo Trevisani, a Taconazo, ci tiene a dire la sua sul suo momento al Milan:

Io a Chukwueze do delle attenuanti: un’attenuante è che è stato infortunato, un’altra è che Pulisic ha fatto il best ed il top della carriera e quindi ha avuto anche poco spazio per giocare, e quindi c’era anche poco modo per il nigeriano di emergere con il Milan che aveva gli infortunati e stava andando male. Io questa a Chukwueze gliela do come attenuante. Quello che ci tengo a dire una volta e per tutte è che la questione che io ho detto sono due: la prima è che è stata un’operazione da 30 milioni, che per me sono troppi in senso assoluto anche se potessi pensare che avrebbe fatto meglio di quello che ha fatto in realtà.

Così il giornalista ci tiene a dire la sua opinione. Poi conclude così: