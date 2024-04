Milan, l’agente del bomber è in Italia: derby con l’Inter

L’agente dell’attaccante è in Italia in queste ore per parlare del futuro del suo assistito. Contatti diretti con il Milan e con l’Inter.

In queste settimane il derby della Madonnina tra il Milan e l’Inter è sempre di più sulla bocca di tutti. I ragazzi di Simone Inzaghi stanno, infatti, per chiudere la pratica Scudetto e l’aritmetica potrebbe arrivare proprio nel derby in programma tra due giornate. A sette gare dal termine la distanza tra i due club è di ben 14 punti e se nella prossima giornata i Nerazzurri dovessero battere il Cagliari, potrebbero laurearsi campioni d’Italia in caso di successiva vittoria con i Rossoneri (basterebbe addirittura un pari se Leao e compagni non dovessero battere il Sassuolo).

Tra due settimane potrebbe, dunque, andare in scena un derby difficile da dimenticare per entrambe le tifoserie, che rappresenterebbe senza dubbio un grande smacco per tutti i sostenitori del Diavolo. Intanto, però, prima di affrontarsi sul terreno di gioco, Milan e Inter si stanno dando battaglia sul mercato per quello che sembra essere un obiettivo comune.

Le due rivali, infatti, sembrano aver messo nel mirino il talentuoso Jonathan David. L’attaccante canadese del Lille lascerà i francesi in estate e sulle sue tracce ci sono diversi top club europei. Intanto l’agente del classe 2000 sembrerebbe essere sbarcato in Italia per sedersi al tavolo con i dirigenti di alcune corteggiatrici.

Agente di David in Italia: contatti con Milan e Inter

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo X, l’agente del canadese sarebbe stato in Italia in queste ore e avrebbe avuto dei contatti con Milan e Inter, entrambe interessate al giocatore. I Rossoneri, come ormai ben noto, sono alla ricerca di una punta di spessore che possa rimpiazzare nel migliore dei modi Olivier Giroud, sempre più lontano dal rinnovo con il club di via Aldo Rossi e ad un passo dal trasferimento in MLS.

I Nerazzurri, invece, si starebbero guardando intorno in caso di addio di Marcus Thuram, che potrebbe lasciare il club in estate dopo il suo arrivo a parametro zero nella passata sessione estiva di calciomercato, portando perciò ad un’importante plusvalenza. Come detto, i club interessati a David sono molti (come pensare al contrario visto il rendimento del giocatore da 23 reti e 7 assist in 39 partite), ma non è da escludere che il canadese possa sbarcare in Italia, magari proprio nel capoluogo lombardo.