Milan-Lecce, rossoneri a trazione offensiva: novità assoluta per Pioli

Si avvicina la sfida di San Siro tra il Milan e il Lecce. Per il match contro i salentini Stefano Pioli prepara un cambio in attacco.

Saranno giorni fondamentali quelli in casa Milan per il proseguo della stagione. Domani alle 15.00 i Rossoneri ospitano il Lecce di Luca Gotti per continuare il filotto di vittorie, consolidando ulteriormente il secondo posto in classifica. La gara di San Siro sarà poi molto importante per prepararsi al meglio al derby italiano di Europa League contro la Roma di Daniele De Rossi, in programma il prossimo giovedì e valido per l’andata dei quarti di finale.

Contro il Lecce, Stefano Pioli dovrà anche tener conto delle assenze di Ruben Loftus-Cheek, che non ci sarà per squalifica, e quella di Malick Thiaw, ai box per una fascite plantare. Il tecnico parmense cercherà, quindi, di mandare in campo la miglior formazione possibile, tenendo comunque conto della sfida di Europa League pochi giorni dopo.

L’assenza del centrocampista inglese, tra le più grandi sorprese della stagione rossonera, sarà senza dubbio un fattore, ma Pioli ha già pronto il piano per ovviare nel migliore dei modi all’assenza dell’ex Chelsea. Domani sarà, infatti, una grande occasione per Samuel Chukwueze, pronto a scendere in campo dal primo minuto davanti al suo pubblico.

Il Milan si prepara per il Lecce: Pulisic trequartista e Chukwueze a destra

Secondo quanto riportato da Sky Sport, non ci sarà nessun cambio di modulo per Pioli, che nonostante l’assenza di Loftus-Cheek schiererà il classico 4-2-3-1. Al posto di RLC scalerà, infatti, sulla trequarti l’ex Chelsea Christian Pulisic con Rafael Leao e Samuel Chukwueze che agiranno sulle fasce alle spalle di Olivier Giroud. Per quanto invece riguarda la difesa rientra sulla sinistra Theo Hernandez, mentre spazio a Matteo Gabbia per rimpiazzare l’infortunio Malick Thiaw. Di seguito la probabile formazione dei Rossoneri per la sfida contro il Lecce:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Tomori, Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud

Pochi dubbi al momento per Pioli che sembrerebbe aver già deciso l’undici titolare che scenderà in campo domani contro il Lecce. Occasione d’oro soprattutto per Chukwueze, che domani a San Siro avrà un’ottima opportunità per dimostrare tutto il suo valore. Molti tifosi rossoneri si aspettavano, senza dubbio, di più dall’ex Villarreal, che in più di qualche spezzone di gara ha comunque fatto vedere il suo talento. Ciò che ci aspetta è, però, maggiore costanza di rendimento.