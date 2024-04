Milan, l’ex difende Pioli: “Ha fatto un grande lavoro”

L’ex leggenda del Milan ha difeso a sorpresa Stefano Pioli, dando la propria chiave di lettura sulla stagione del Diavolo.

Il Milan guarda al derby di questa sera come l’unico modo per regalarsi un mezzo sorriso in questo finale di stagione. Sta di fatto però che è un gioco da tutto o niente: da un lato l’umiliazione dello Scudetto nel derby, dall’altro la vittoria di Pirro del rinvio della festa nerazzurra. Tuttavia Stefano Pioli potrebbe decidere di lasciarsi con il Diavolo battendo prima l’Inter e poi la Juventus, magari chiudendo così la sua vita a Milanello. Inoltre oggi Cardinale sarà a Milano per discutere con il suo board dirigenziale come muoversi per la prossima stagione, soprattutto lato allenatore.

Non è un segreto che diverse voci parlino già di un contatto con Lopetegui, ex Real e Spagna, anche se la candidatura di Fonseca resta reale. Inoltre c’è da notare come il peso di Ibrahimovic nelle decisioni tecniche sia aumentato ed il giudizio dello svedese potrebbe essere l’ago della bilancia per il prossimo allenatore. Tuttavia c’è un ex di lusso che non vede la stagione di Pioli in maniera così disfattista. Anzi un gigante come Ruud Gullit ha espresso un parere abbastanza positivo sul lavoro svolto dall’allenatore del Diavolo, andando controcorrente rispetto al pensiero principale degli ultimi giorni.

Gullit, il pensiero su Pioli

Se parla Ruud Gullit si fa silenzio e si ascolta. Questa volta Gullit ha parlato, a La Gazzetta dello Sport, dando un giudizio all’anno di Pioli ed alla situazione del calcio italiano in generale. Proprio sull’allenatore del Milan, l’olandese è andato controcorrente: “Non sono sorpreso dalle difficoltà. È normale che ci siano alti e bassi in un processo di crescita. Pioli ha fatto un grande lavoro. Non so bene la situazione sul possibile addio, però penso che abbia fatto un ottimo lavoro al Milan”.

Dopodiché Gullit ha dato uno sguardo più ampio al panorama della Serie A e del calcio italiano: “Le squadre italiane non hanno i soldi che c’erano ai miei tempi. Ora i soldi sono tutti in Inghilterra ed i campioni vanno da un’altra parte. Quindi devi riuscire ad inventarti qualcosa, come ha fatto l’Inter, la Juve o il Napoli. Però guarda come sono messe in difficoltà in questa stagione. Mantenere alto il livello è difficile. Devi andare in giro a cercare piccoli diamanti per farli brillare, ma la concorrenza è enorme”. Così Gullit tra Milan e Serie A, dando uno sguardo onesto sullo stato di salute del nostro movimento calcistico. Campioni o no, la Champions League vedrà cinque italiane in corsa nella prossima stagione, forse addirittura sei.