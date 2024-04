Milan, Maignan come Rafael Leao: firma solo in un caso

Il Milan guarda al possibile rinnovo di Maignan. Tuttavia c’è solo un caso in cui il francese dirà sicuramente di sì.

Il Milan è lanciato nel suo finale di stagione, in cui dovrà dividersi nel doppio appuntamento. Infatti i rossoneri sono in corsa per l’Europa League, dove se la vedranno nel derby italiano con la Roma, e chiaramente in Serie A. Proprio nel nostro campionato i giochi sono ormai fatti: l’Inter si prenderà lo Scudetto ed il Milan sarà in Champions League.

Per questo motivo la squadra di Pioli proverà a dare tutto in Europa, nel tentativo di rendere memorabile questa stagione rossonera. Dopodiché il Milan proseguirà nella programmazione della prossima stagione, passando per i rinnovi ed il mercato.

Infatti uno dei temi più importanti resta quello del rinnovo dei contratti, in particolare quello di Mike Maignan. Il portiere francese si sta dimostrando uno dei migliori interpreti del ruolo degli ultimi anni e la difesa del Diavolo sa cosa significhi avere un pilastro così alle spalle. L’ultimo esempio del talento di Maignan è arrivato contro la Fiorentina, in cui si è reso protagonista di diversi interventi importanti.

Tuttavia il discorso rinnovo è complicato perché, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, il portiere direbbe di sì al Milan al 100% solamente in un caso specifico. Caso che costerebbe al Milan circa 7 milioni di euro.

Rinnovo Maignan, la situazione

La dirigenza del Milan sta già programmando la prossima stagione, chiaramente passando per il mercato. Infatti uno dei temi importanti sarà l’addio di Olivier Giroud, che andrà a terminare verosimilmente la carriera in MLS. Inoltre c’è un altro francese che potrebbe diventare un grattacapo per il Milan: Mike Maignan. In particolare si lavora lato rinnovo per il portiere rossonero che, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, vuole riconosciuto il suo status. Status che viene mostrato al mondo tramite le prestazioni in campo e anche attraverso l’ingaggio, al momento da 3 milioni circa.

La richiesta di Maignan è semplice: arrivare, tra parte fissa e bonus, a 7 milioni di euro come Rafael Leao. È dunque questa la conditio sine qua non per il rinnovo del portiere francese, mentre la trattativa potrebbe entrare nel vivo a breve. Ora sta al Milan decidere come muoversi e come bilanciare il proprio spogliatoio, conscio che comunque Maignan ha mercato

. Infatti c’è da fare attenzione al Bayern Monaco, ancora alla ricerca di chi possa raccogliere la pesante eredità di Manuel Neuer. In tal caso il Diavolo potrebbe pensare di utilizzare la cessione di Maignan per finanziare una sessione di mercato importante.