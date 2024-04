Milan, nuovo incasso per il club: svolta sul mercato

Il Milan sorride: le casse della società rossonera potrebbero ben presto arricchirsi. Scopo principale investire sul mercato.

Il Milan di Stefano Pioli ha trovato la quarta vittoria consecutiva in Campionato sabato scorso, contro la Fiorentina: i rossoneri sono usciti dal Franchi con i tre punti grazie ai gol di Loftus-Cheek e Rafael Leao. Questa striscia positiva di risultati ha permesso alla squadra rossonera di scavalcare la Juventus in classifica, accaparrandosi il secondo posto e volando a +6 proprio sui bianconeri, reduci dalla sconfitta contro la Lazio. A 8 giornate dalla fine del Campionato, dunque, il Milan può ritenersi soddisfatto della stagione fino a qui disputata, considerando il fatto che è ancora in corsa anche per l’Europa League.

Soprattutto nella prima parte di stagione, il Milan ha faticato a trovare continuità, a causa anche di infortuni che hanno tenuto fuori numerosi giocatori della rosa di Stefano Pioli. Stagione che è stata macchiata anche dall’uscita ai gironi di Champions League, ma che sta continuando sul fronte europeo grazie alla coppa inferiore. Terminando il campionato di Serie A in seconda posizione, però, il Milan si accaparra un posto nella prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie, che tra l’altro partirà con 36 squadre.

Qualificazione Champions League, quanto vale per il Milan

La qualificazione all’edizione 2024/2025, oltre a portare soddisfazione emotiva in casa rossonera e confermare il diavolo come squadra europea, porta nelle casse del Milan un buon bottino, da investire sicuramente sul mercato e sistemare i vari reparti della rosa.

Come riportato da Calcio e Finanza, infatti, se la qualificazione alla Champions League 2023/2024 aveva portato nelle casse rossonere 39 milioni di euro, quest’anno la cifra può arrivare fino a circa 45 milioni, così suddivisi: 18,62 milioni come bonus partecipazione, 275.000 per la posizione in classifica, 20,18 milioni come quota di diritti tv nazionali con l’aggiunta del ranking UEFA quinquennale e 5,76 milioni per il ranking storico decennale. Cifra che può sicuramente aumentare in base alle vittorie ottenute nel girone e ad eventuali passaggi dagli scontri diretti.

Un’importante somma, che la società rossonera può investire chiaramente nella finestra estiva di mercato: tanti sono i nomi sul taccuino dei dirigenti del Milan, che dovranno fare una cernita degli obiettivi, in base anche alla figura che comanderà la squadra la prossima stagione. Stefano Pioli, infatti, potrebbe non essere confermato sulla panchina rossonera, nonostante questo ottimo finale di stagione. La vittoria dell’Europa League potrebbe però confermare a pieni voto il tecnico.