Milan, passi avanti per il rinnovo: accordo fino al 2028

Buone notizie in casa Milan: si pensa positivo sul rinnovo del contratto di uno dei suoi calciatori migliori. Potrebbe esserci un accordo fino al 2028.

Passi in avanti per il Milan per quanto riguarda il rinnovo di uno dei suoi giocatori più importanti: tra le parti si starebbe pensando ad un accordo fino al 2028. Il club rossonero, in questo modo, inizia a pensare anche alla prossima stagione nella quale l’obiettivo sarà quello di tornare ad essere campioni d’Italia per la ventesima volta. L’occasione poteva già presentarsi quest’anno se non fosse stato per alcuni intoppi contro squadre più che alla portata per il Milan di Stefano Pioli.

Ora i rossoneri sembrano aver trovato una quadra che gli ha permesso di vincere 7 partite consecutive tra campionato ed Europa League. In quest’ultima competizione, il Milan si gioca l’intera stagione e cercherà in tutti i modi di vincerla per far felici i tifosi e tutta la società. In caso di vittoria finale molti giocatori potrebbero essere maggiormente motivati anche in vista del prossimo anno e, di conseguenza, trovare accordi sul rinnovo dei propri contratti.

Milan-Adli: prove di rinnovo fino al 2028

Ci sono passi in avanti sul possibile rinnovo di Yacine Adli con il Milan. Come sostenuto da Nicolò Schira su X, il club rossonero avrebbe avviato ufficialmente le trattative per il rinnovo di contratto del centrocampista francese. Il calciatore ha un accordo in maglia rossonera fino al 2026 e l’obiettivo della società dovrebbe essere quello di un prolungamento fino a giugno 2028. Il classe 2000 sta facendo molto bene e proprio per questo motivo si sta trattando per la sua permanenza.

Adli ha avuto una crescita esponenziale rispetto all’anno precedente. La scorsa stagione, infatti, il francese è riuscito a mettere piede in campo soltanto in sei occasioni. Quest’anno, invece, ha collezionato 27 presenze tra Serie A, Coppa Italia, gironi di Champions League e fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. Il centrocampista è riuscito anche a segnare il suo primo gol in maglia rossonera nella sfida contro la Roma nel mese di gennaio.

Inoltre, nella sfida di oggi contro il Lecce è riuscito a fornire due assist vincenti: uno per Giroud e uno per Leao. La qualità del giocatore francese è emersa con il duro lavoro e con tanta pazienza. Il club, infatti, vorrebbe blindarlo perché è consapevole di quello che può offrire alla causa Milan in futuro e prova a rinnovargli il contratto prima dell’arrivo di possibili avances di altre squadre.