Milan, Pioli non ha dubbi: svelata la mossa per battere la Roma

All’Olimpico è tutto pronto per Roma-Milan, Stefano Pioli è intervenuto prima del fischio d’inizio ai microfoni di Sky: svelata la mossa per vincere il big match.

Il Milan si appresta a giocare quella che senza dubbi è una delle partite più importanti di questa stagione. All’Olimpico i rossoneri proveranno a ribaltare il risultato registrato all’andata che ha visto la Roma di Daniele De Rossi vincere 0-1 a San Siro. Per il Milan e anche per Stefano Pioli l’Europa League è un obiettivo importante che potrebbe regalare una grande gioia ai tifosi rossoneri. Se il Milan dovesse passare i quarti di finale di questa sera, sarebbe sicuramente un traguardo dal quale ripartire per poi provare ad arrivare fino alla fine.

Roma-Milan: le parole di Pioli

Prima dell’inizio della gara ai microfoni di Sky è intervenuto il tecnico rossonero Stefano Pioli, di seguito le sue dichiarazioni: