Milan-Roma, assenza pesante: salterà la gara di ritorno

Giallo pesante sventolato al top. Il giocatore non ci sarà nella sfida di ritorno tra Milan e Roma all’Olimpico.

Il Milan è sceso in campo contro la Roma per il quarto di finale di andata di Europa League, con i giallorossi vincenti per 0-1 a San Siro. Nella partita non è stato un grande Diavolo, per usare un eufemismo. Invece la Roma sta difendendo con ordine, ripartendo e rendendosi pericolosa quando possibile. Tanto che le occasioni per gli uomini di De Rossi sono state diverse. Comunque il Milan ci ha provato, cercando soluzioni da palla inattiva, ma senza trovare un’occasione veramente pulita. Poi nel finale la traversa di Giroud e l’episodio di Abraham hanno lasciato l’amaro in bocca.

Tuttavia è chiaro che il doppio confronto è tale da permettere possibili ribaltoni nei 180′ di gioco. Lo sanno entrambe le squadre, soprattutto la Roma che ha gestito il proprio vantaggio con intelligenza. Il Milan ha spinto, ma stasera sembrava avere le polveri delle proprie bocche da fuoco bagnate. Lo dimostrano i fischi per il cambio di Leao, beccato da alcuni tifosi rossoneri, che poi hanno però lanciato un paio di cori proprio per il beniamino portoghese.

Milan-Roma, squalifica per Cristante

Tuttavia l’out mancino non ha funzionato come dovrebbe, dato che Theo Hernandez e Leao sono sembrati i cloni di coloro che si sono visti fin qui in maglia rossonera. Però restano ancora tantissime le speranze del Milan, considerando come nella sfida di ritorno non ci sarà una delle colonne giallorosse: Bryan Cristante. Infatti il centrocampista Azzurro ha rimediato un giallo mentre era in diffida e salterà la partita importantissima dell’Olimpico. Dunque ci saranno alcuni problemi per De Rossi, considerando l’importanza del centrocampista nello scacchiere giallorosso.

Così De Rossi perderà uno degli uomini più importanti per l’equilibrio della sua Roma. Una Roma che comunque ha disputato un ottimo quarto di finale di andata. Infatti le occasioni per i giallorossi sono state tante, magari non come quelle del Milan. Tuttavia è chiaro che il piano della Roma fosse questo: cercare di colpire per primi, chiudersi con attenzione e ripartire combinando la forza di Lukaku e la qualità di Dybala. Piano che però dovrà probabilmente cambiare all’Olimpico, per lo meno in un interprete. Infatti il giallo di Cristante e la conseguente squalifica potrebbe creare non pochi problemi a De Rossi nella preparazione della partita. Il centrocampista Azzurro combina le qualità di incursore ad una grande spesa in fase difensiva, rendendosi fondamentale negli undici di De Rossi. Certo è che lo 0-1 del momento vale molto più di un giallo.