Milan sconfitto, bel gesto del giocatore dell’Inter: verso Leao e non solo

Il derby della Madonnina ha regalato numerose emozioni anche questa volta, a trionfare oggi sono stati i nerazzurri che hanno guadagnato la vittoria del campionato con annessa seconda stella.

Il Milan ha tentato di giocarsela alla pari e rimandare a settimana prossima i festeggiamenti della compagine nerazzurra, Stefano Pioli ha schierato dal primo minuto una formazione inedita in quel di San Siro, il Diavolo ha approcciato la partita facendo riferimento offensivo su Rafael Leao che però oggi è stato messo in ombra. Il Milan continua a perdere nei derby, l’ultima vittoria risale al girone di andata della stagione passata.

Nel finale, è cresciuto il nervosismo tra i giocatori del club in Via Aldo Rossi tant’è vero che i rossoneri hanno terminato la gara in 9 a causa delle espulsioni di Theo Hernandez e Davide Calabaria. Nell’Inter è stato espulso Dumfries, al fischio finale i nerazzurri hanno festeggiato ma c’è stato un episodio di sportività da parte di un top player di Simone Inzaghi nei confronti dei giocatori di Stefano Pioli.

Milan-Inter, il bel gesto di un top nerazzurro al triplice fischio

Dopo che l’arbitro Colombo ha sancito la fine della gara, i calciatori del biscione hanno raggiunto i propri tifosi verso il secondo anello verde per iniziare la festa scudetto con loro. Uno storico traguardo, raggiunto contro i rivali di sempre. C’è stato un gesto da parte di un giocatore dell’Inter nei confronti di quelli rossoneri che è stato molto apprezzato in casa Milan, da giocatori e tifosi.

Stando a quanto riportato da Dazn: prima di raggiungere la squadra per i festeggiamenti, Nicolò Barella ci ha tenuto a fermarsi nel cerchio di metà campo per salutare alcuni protagonisti della stagione del Diavolo rimasti nel rettangolo verde prima di rientrare negli spogliatoi. Barella si è congratulato per la stagione, con Leao, Florenzi e alcuni tesserati rossoneri. Un gesto che ha chiuso le polemiche di campo riscontrate poco prima del triplice fischio.

Un gesto -quello di Barella- che non è passato inosservato e che certamente non sarà dimenticato a breve da i tifosi rossoneri, un qualcosa che va quasi a scardinare l’essenza del derby. Perchè l‘agonismo sportivo in campo ci sarà sempre ma al termine dei 90 minuti si è tutti umani e si è tutti uomini, bisognerebbe prendere esempio dalla grossa maturità mostrata questa sera in campo e fuori dal centrocampista sardo classe 97.