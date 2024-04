Milan sconfitto dalla Roma: De Rossi svela come ha battuto Pioli

Daniele De rossi, allenatore della Roma, ha spiegato come ha preparato la partita di San Siro, vinta dai suoi per 0-1.

Il Milan ha ancora il ricordo vivido della sconfitta contro la Roma in Europa League. Una sconfitta arrivata dopo 90′ di attenzione pure dei giallorossi, 90′ in cui il Diavolo ha mostrato la sua faccia più insipida. Gli esempi perfetti sono il gol concesso a Mancini da calcio d’angolo e la serataccia dell’out mancino, composto da Theo Hernandez e Leao. È vero che alcuni episodi restano subbi, soprattutto il tocco di mano di Abraham, ed è che la squadra di De Rossi ha comunque centrato un’ottima partita. Tuttavia all’Olimpico servirà un altro Milan per ribaltare il discorso qualificazione.

Un Milan che, per lo meno non venga imbrigliato dallo scacchiere tattico del neo allenatore della Roma. Infatti De Rossi ha svolto un ottimo lavoro nei suoi primi mesi di gestione, lavoro che si è visto anche nella serata di San Siro. In particolare l’ex giocatore della Nazionale ha spiegato come ha preparato la sfida insieme al suo staff, altro grande attore non protagonista del match. Nella conferenza stampa post partita De Rossi ha detto: “Di partite ne ho viste tante, ma il mio staff tantissime. È vero che io vengo qui a prendermi i meriti, ma ho uno staff che lavora per tirare fuori dettagli, che a volte sono insignificanti, ma che a volte risolvono le partite”. Dunque tanto merito allo staff, ma c’è altro.

Milan-Roma, la preparazione di De Rossi

Al termine della sfida di Europa League tra Milan e Roma, l’allenatore giallorosso De Rossi ha dato il suo punto di vista sulla partita. In particolare il tecnico della Lupa ha spiegato come lui ed il suo staff abbiano preparato il match nel migliore dei modi, facendo diversi complimenti al proprio gruppo di lavoro. Dopodiché De Rossi ha raccontato il modo in cui lui ed i suoi pretoriani hanno raccolto le giuste informazioni per bloccare il Milan.

De Rossi ha detto: “Le idee non vengono fuori solo dalle squadre che hanno battuto il Milan, ma anche da chi ha invece perso, mettendo comunque in difficoltà i rossoneri facendo qualcosa di buono. Chiaramente abbiamo guardato l’Inter e allo stesso modo tante partite del Milan”. La ricetta può sembrare semplice, ma non lo è. Soprattutto considerando il momento di forma da cui arrivava il Milan all’appuntamento di Europa League. Da un lato la speranza di De Rossi è quella di replicare la partita di San Siro, mentre per lo staff del Diavolo c’è l’obbligo di prepararla al meglio.