Milan, spunta un fattore a sorpresa: così ha sempre vinto

Spunta un fattore a sorpresa in casa Milan. I rossoneri hanno sempre e solo vinto con questo particolare in campo.

Il Milan ha centrato l’ennesimo vittoria della sue seconda metà di stagione. Ora i rossoneri viaggiano a ritmo Scudetto e quindi sale il rammarico per la parentesi horror vissuta in autunno, costellata da una marea di infortuni. Tant’è che il Diavolo non può fermarsi a piangere sul latte versato e deve guardare avanti. Infatti il Serie A il secondo posto è blindato dai possibili attacchi della Juventus ed il focus è fisiologicamente scivolato sull’Europa League. Si sa che il luogo naturale del Milan è l’Europa, anche se solitamente si parla di un’altra caratura.

Tuttavia è chiaro che un buon cammino in Europa League potrebbe valere tanto per questo gruppo rossonero, magari lanciando voglie più grandi per la squadra di Pioli. Prima però c’è da passare dalla doppia sfida con la Roma, decisiva per l’approdo in semifinale di Europa League. Poi si sa che in questo tipo di partite entrano in gioco fattori esterni e al di là dei classici valori in campo che le due squadre potrebbero mettere a disposizione. Inoltre il Milan potrebbe addirittura sfruttare il fattore fortuna, anche un po’ per scaramanzia, tramite un particolare passato inosservato: una delle maglie del Diavolo.

Milan, maglia porta fortuna

Il focus del Milan, dopo l’ennesima vittoria in Serie A, si sposterà vero l’Europa League. Infatti i rossoneri possono provare a fare qualcosa di importante nel loro cammino europeo, passando dalla doppia sfida contro la Roma. Doppia sfida in cui servirà intelligenza, voglia, cuore e magari anche qualche fattore esterno, come la fortuna. In particolare c’è una strana combinazione che ha portato bene alla stagione rossonera: il Milan ha sempre vinto con la sua terza maglia. Non è uno scherzo e qualcuno potrebbe pensare che non sia nemmeno un caso. Infatti i rossoneri hanno sempre e solo trovato la vittoria vestendo la maglia viola-perlaceo.

Portafortuna per davvero: sei vittoria su sei partite giocate. Meglio di così cosa si può chiedere? In particolare il Milan ha vinto per quattro volte con la terza maglia in Serie A, battendo Verona, Frosinone, Udinese e Lecce. Invece in Europa il Diavolo ha battuto il Newcastle in Champions League e lo Slavia Praga in Europa League. Chiaramente non c’è alcun nesso causa-effetto tra la terza maglia rossonera e la conquista dei tre punti, ma la coincidenza è quantomeno particolare. Chissà che il Milan non ci pensi e non vada ad utilizzarla apposta, quindi senza rinunciare alla scaramanzia.