Milan, tutti pazzi per Gimenez: incontro decisivo

Il Milan non molla la pista Giménez. Nelle prossime ore andrà in scena un importantissimo incontro che deciderà le sorti dell’attaccante del Feyenoord.

Attesa fremente quella che accompagna Milan e Roma al primo round di un quarto di finale di Europa League che promette spettacolo. Un incrocio che può indirizzare un’intera stagione. Da questa sfida passa il destino di molti protagonisti rossoneri. Un eventuale passaggio del turno avvicinerebbe ancor di più il Diavolo alla finale di Dublino e, chissà, anche alla riconferma di alcune colonne, Stefano Pioli compreso.

Viceversa, se il sogno dovesse interrompersi giovedì prossimo, le sirene di una rivoluzione comincerebbero a suonare. L’estate milanista dipenderà dal campo. Un mini ridimensionamento avrà luogo in attacco, a prescindere dalle sorti di quest’annata. A differenza della passata sessione estiva di mercato, la dirigenza di Via Aldo Rossi dovrà intervenire per dare a Pioli, o eventualmente chi sarà al suo posto, un nuovo numero 9.

Un piano che l’anno scorso non portò ad una fumata bianca ma che quest’anno non può essere rinviato. L’elenco degli obiettivi vede Zirkzee al vertice dei desideri, ma non vanno sottovalutate le piste Gyokeres, Sesko e Santiago Giménez. Per quest’ultimo sono arrivati aggiornamenti che stuzzicano i vertici milanisti.

Milan-Gimenez, cosa bolle in pentola: l’aggiornamento

Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, sono ore decisive per l’avvenire del messicano. La Rosea afferma infatti che a breve Giménez e il suo entourage, nelle figure dell’agente Mariel Duayhe e del papà Christian, avranno un colloquio con i piani alti del Feyenoord, il direttore generale Te Kloese e il patron Van Bodegom. Nel corso del summit le parti si accorderanno sul da farsi, ma appare ormai scontato che il classe 2001 sia pronto per spiccare il volo verso una big d’Europa.

Il centravanti del Feyenoord è in vetrina da qualche mese. Le ultime stagioni in Olanda hanno visto un Giménez goleador, che ha attirato l’attenzione non soltanto del Milan, ma di molti top club europei. L’attaccante nato a Buenos Aires è a quota 21 gol e cinque assist in 28 presenze in Eredivisie, 24 e sei contando le 38 presenze stagionali. Anche grazie al messicano la squadra di Rotterdam staziona al secondo posto a -9 dal PSV Eindhoven primo.

Sulla punta del Feyenoord è vigile lo sguardo del Napoli, che starebbe pensando al 22enne in caso di partenza di Victor Osimhen direzione Paris Saint Germain. Così come i partenopei, il Milan attende l’esito del rendez-vous tra Giménez e il club olandese, per poi riflettere se sferrare o meno l’assalto.