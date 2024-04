Milan, ultimatum per Pioli: è l’ultima speranza

Mister Stefano Pioli resta in bilico. Il tecnico rossonero ha solo una possibilità per tenersi stretta la panchina del Milan.

È una settimana cruciale in casa Milan, che segnerà nel bene o nel male la stagione dei rossoneri e di quella di mister Stefano Pioli. Dopo il pari pirotecnico contro il Sassuolo, la squadra sta lavorando intensamente sui campi di allenamenti di Milanello per arrivare preparata al secondo round dei quarti di finale di Europa League contro la Roma di Daniele De Rossi, in programma allo stadio Olimpico giovedì alle ore 21:00. Per accedere alla fase successiva, ovvero, alle semifinali, il Milan ha solo un imperativo categorico da rispettare: vincere.

Al Milan servirà la prestazione perfetta per ribaltare il risultato dell’andata. I giallorossi di Daniele De Rossi approcceranno alla sfida dell’Olimpico forti della vittoria strappata per 0-1 alla scala del calcio. Nonostante l’attuale seconda posizione in classifica, il prossimo futuro del Milan dipenderà principalmente dal tanto atteso big match di Europa League contro la Roma.

Mister Stefano Pioli si giocherà il tutto per tutto nella gara di giovedì, consapevole che un passo falso potrebbe portare ad una conseguente separazione. In merito proprio al futuro del tecnico di Parma, la proprietà lombarda sembra avere le idee molto chiare.

Ultimatum del Milan: Pioli si gioca tutto a Roma

Nonostante le parole distensive e di grande fiducia utilizzate dalla proprietà, il futuro di mister Stefano Pioli sulla panchina del Milan sembra dipenderà principalmente dalle sorti del club rossonero in Europa League. Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la società lombarda avrebbe dato un vero e proprio ultimatum all’allenatore ex Lazio.

Il Milan sarebbe stato molto chiaro: per strappare la riconferma, Pioli ha necessariamente bisogno di battere la Roma e portare la squadra fino alla finale di Dublino. In caso contrario, la società rossonera sembrerebbe pronta a preparare le carte per la separazione. Un’eventuale eliminazione anche dall’Europa League comprometterebbe il futuro in rossonero di Stefano Pioli in maniera seria.

L’eventuale eliminazione nella seconda competizione UEFA, si aggiungerebbe a quella rimediata nella prima parte di stagione nella fase a giorni della Champions League e al brutto cammino in Coppa Italia, torneo salutato ai quarti di finale. L’uscita dalla Champions è costata anche l’esclusione al Mondiale per Club, competizione a cui parteciperanno Inter e Juventus. Senza dimenticare che a pesare sulle spalle del tecnico rossonero sono anche i brutti risultati raccolti nei derby di Milano, striscia negativa che proverà ad interrompere lunedì.

A gravare maggiormente sulle sorti di mister Stefano Pioli è l’attuale -14 dall’Inter, che presto con la vittoria dello Scudetto diventeranno la prima squadra di Milano con la seconda stella sul petto. Il secondo posto non basterebbe al tecnico per restare saldamente al timone dei rossoneri. Pioli sarebbe arrivato all’ultima spiaggia, tutto dipenderà dalla sfida di giovedì contro la Roma.