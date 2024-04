Milan, un altro esubero: come Loftus-Cheek

In casa Milan si studiano le mosse in vista del mercato estivo, con l’idea di ripetere quanto fatto con Loftus-Cheek.

Nonostante la stagione sia ancora in corso e ci siano diversi obiettivi da raggiungere, in casa Milan si continua a pensare al futuro. La dirigenza del club rossonero sta infatti studiando le mosse in vista del calciomercato estivo, con l’intenzione di rafforzare alcuni reparti che non hanno convinto.

L’addio ormai certo di Olivier Giroud al termine della stagione presuppone un investimento importante in attacco, ma non è l’unica zona del campo dove il Diavolo vuole intervenire. Oltre al nuovo numero 9, infatti, il club ha intenzione di rinforzare anche il centrocampo e la difesa, valutando anche le possibili offerte che potrebbero arrivare.

Per quanto riguarda l’attaccante, i nomi nella lista sono ormai noti, con l’attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee, che sembra rappresentare la prima scelta (interessamento anche per Benjamin Sesko del Lipsia e Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona).

Tanti nomi anche per il reparto difensivo: Alessandro Buongiorno del Torino, Lilian Brassier, Tosin Adarabioyo del Fulham, Jakub Kiwior dell’Arsenal, Lloyd Kelly del Bournemouth e Aaron Anselmino del Boca Juniors. Diversa la situazione per quanto riguarda il centro del campo, con alcuni nomi sondati che non sembrerebbero essere economicamente alla portata dei rossoneri.

Milan, si studia un colpo alla Loftus-Cheek in vista del calciomercato estivo

Per il centrocampo, l’idea del Milan potrebbe essere quella di migliorare la rosa aggiungendo un centrocampista con compiti più difensivi, affiancandolo a Loftus-Cheek e Reijnders. I nomi venuti a galla negli ultimi giorni sarebbero quelli di due calciatori della nazionale francese, attualmente in forza in Ligue 1: il primo è Khéphren Thuram, fratello dell’attaccante dell’Inter e giocatore del Nizza, già più volte accostato al campionato di Serie A; il secondo è invece Youssouf Fofana, giocatore del Monaco è già al centro delle rotazioni di Didier Deschamps.

Per convincere i rispettivi club a privarsi dei loro centrocampisti servirebbe però uno sforzo economico molto importante, sforzo che i rossoneri vorrebbero fare per il nuovo attaccante. Molto dipenderà anche dalle offerte che arriveranno in estate, ma attualmente l’idea della dirigenza è quella di ricercare un colpo “alla Loftus-Cheek”, ovvero un calciatore con qualità importanti ma che abbia bisogno di rilanciarsi e che possa essere quindi acquistato a cifre contenute.

Questo tipo di idea ha spesso funzionato portando a Milano giocatori provenienti dalla Premier League, dalla quale la scorsa estate il Milan ha acquistato dal Chelsea il centrocampista inglese e Christian Pulisic, due dei migliori giocatori in questa stagione per i rossoneri.