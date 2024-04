Moratti non ci sta, sminuisce il Milan: avete sentito?

L’ex presidente nerazzurro torna a parlare in vista del derby del 22 aprile, quest’anno decisivo come non mai

Si avvicina il momento decisivo per il Milan che, tra domani e lunedì, si gioca un’importante fetta di stagione. Anche per questo motivo vincere contro il Sassuolo, nello scorso turno di campionato, sarebbe stato importante per i rossoneri che avrebbero avuto una spinta in più per i prossimi impegni.

Gli uomini di Pioli, infatti, sono prima attesi nella serata di domani, allo Stadio Olimpico di Roma, per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro i giallorossi. Bisogna assolutamente ribaltare il risultato dell’andata, che ha visto i ragazzi di De Rossi imporsi per 1-0 a San Siro, grazie alla rete di Gianluca Mancini. La competizione europea rappresenta l’obiettivo principale in questa ultima parte di stagione per il Diavolo, che sogna di alzare questo trofeo per la prima volta nella sua storia.

Archiviato l’impegno, contro la Roma, sarà la volta del derby che si preannuncia pieno di emozioni. L’Inter, infatti, se dovesse ottenere i tre punti contro i cugini del Milan, si laureerebbe matematicamente Campione d’Italia, per la ventesima volta della sua storia, raggiungendo così la tanto inseguita seconda stella. I rossoneri vogliono assolutamente rovinare la festa ai nerazzurri e cambiare, quindi, lo storico degli ultimi incroci, che vede i ragazzi di Inzaghi vincenti nelle ultime cinque sfide.

Moratti parla del derby e lancia una frecciatina ai rossoneri

In vista della partita del 22 aprile è tornato a parlare oggi, in una lunga intervista al Corriere della Sera, l’ex presidente dei nerazzurri Massimo Moratti, che racconta come vivrà la Stracittadina e quali sono le sue speranze a proposito di questa sfida.

Innanzitutto, come di consueto quando è il Milan ad ospitare il derby, guarderà la partita da casa e non tra gli spalti di San Siro. Inoltre, a proposito della possibile conquista del titolo al termine della partita, dice: “La seconda stella basta che arrivi, non mi farei un complesso di doverla conquistare proprio nel derby”. Nonostante ciò, aggiunge che sarebbe comunque importante vincere contro il Milan, visto che quella contro i rossoneri non è mai una partita come le altre.

Inoltre, l’ex patron nerazzurro espone il suo pensiero riguardo alla stagione dell’Inter, affermando che c’è stata una notevole superiorità nei confronti delle avversarie, come accaduto con il Napoli lo scorso anno. A questo aggiunge: “Le squadre avversarie hanno sicuramente avuto dei problemi, non sono state all’altezza dell’Inter che, tranne il regalo di due anni fa, i suoi punti li ha conquistati con grande merito”.

Conclude la sua intervista dicendo che è convinto che l’ultimo scudetto rossonero sia stato “Un regalo dell’Inter”.