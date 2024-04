“Non c’entra la partita di giovedì”, scatta il campanello d’allarme: l’opinionista non ha dubbi

L’opinionista non ha dubbi sul Milan di mister Stefano Pioli. Scatta il campanello d’allarme dopo il pari col Sassuolo?

Il pareggio del Milan di mister Stefano Pioli in casa del Sassuolo di Davide Ballardini sta facendo discutere, alimentando sempre più dibattiti e accese discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Dopo cinque vittorie consecutive in campionato, la squadra rossonera ha frenato al Mapei Stadium nell’ultimo impegno di Serie A, uscendo dalla trasferta di Reggio Emilia soltanto con un punto. Un pareggio, frutto di un 3-3, che poteva prendere le sembianze di una sconfitta se non fosse arrivata la reazione d’orgoglio nella ripresa. Dopo un primo tempo decisamente sottotono, il Milan è riuscito a rimettersi in carreggiata nei secondi 45 di gioco grazie ai gol di Jovic e Okafor, quest’ultimo autore del 3-3. Una rimonta che è partita dalla rete siglata nel primo tempo da Rafael Leao.

Nonostante il solo pareggio ottenuto in casa del Sassuolo di Ballardini, il Milan di mister Stefano Pioli mantiene in cassaforte la seconda posizione in classifica, grazie anche al pari della Juventus di Max Allegri nel derby della Mole. I bianconeri, di fatto, restano a -6 dal Diavolo. Seppur il bicchiere sia mezzo pieno in chiave campionato per i rossoneri, il pareggio raccolto quest’oggi dalla società lombarda sta alimentando diverse discussioni. Il 3-3 ha creato alcuni punti di domanda, evidenziati in maniera netta dall’opinionista di Dazn, Marco Parolo. L’ex calciatore ha manifestato alcune perplessità in merito all’ultima prova fornita dai rossoneri.

Parolo non ha dubbi sulla prestazione del Milan

Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate da Marco Paolo, ex calciatore ma ora opinionista di Dazn, la prestazione del Milan messa in scena contro il Sassuolo potrebbe fungere fa campanello d’allarme in vista dell’imminente secondo round dei quarti di finale di Europa League contro la Roma.

Marco Parolo non ha avuto dubbi nel definire la prova del Milan di Pioli al Mapei Stadium nel post gara ai microfoni di Dazn: “Il Milan non mi è piaciuto nell’atteggiamento, non ha dato segnali di compattezza soprattutto nel primo tempo. Poi di buono c’è la grande qualità, le tante alternative. Ci sono due lati della medaglia. Ma questa leggerezza difensiva non si può spiegare solo con il pensiero alla partita di giovedì”.

La prestazione in Emilia del Milan può essere considerato come un campanello d’allarme? La conferma o meno si potrà avere in occasione della prossima sfida di Europa League contro la Roma di Daniele De Rossi, dove i rossoneri sono obbligati a ribaltare lo 0-1 dell’andata per accedere alle semifinali. La squadra di Pioli si giocherà il proprio destino in ambito continentale giovedì allo stadio Olimpico.