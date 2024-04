“Non conta più nulla”: Milan, il giudizio che sorprende i tifosi

Le sue dichiarazioni fanno discutere i tifosi milanisti, annuncio sorprendente sulla stagione dei rossoneri.

Vigilia di campionato per il Milan, chiamato a ultimare i dettagli della preparazione alla trasferta di Reggio Emilia. I rossoneri, alle ore 15, saranno ospitati dal Sassuolo per la 32 esima gara di campionato che sarà molto importante per continuare a blindare il posizionamento in seconda classe.

Lo scacchiere di Stefano Pioli andrà alla ricerca della sesta vittoria consecutiva in Serie A, nello stadio che ha sancito la conquista del 19esimo Scudetto milanista. Sarà fondamentale mettere alle spalle la sconfitta di giovedì, per mano della Roma che ha ingabbiato la compagine meneghina.

La formazione rossonera avrà inevitabilmente più di uno sguardo puntato al secondo atto dei quarti di finale di Europa League, il Diavolo è chiamato a ribaltare il risultato.

L’impresa può essere alla portata dei lombardi, nonostante lo splendido periodo di forma dei giallorossi e la difficoltà di espugnare lo Stadio Olimpico. L’esperienza dei giocatori messi a disposizione del tecnico emiliano può fare la differenza, il Milan crede nella rimonta.

Uscire anche dalla competizione europea sarebbe una disgrazia per i meneghini che, in tal caso, non avrebbero la possibilità di conquistare alcun trofeo. Il campionato è ormai nelle mani dei cugini nerazzurri, il solo obiettivo è il secondo posto: proprio in merito, sono arrivate dichiarazioni che hanno decisamente sorpreso i tifosi milanisti.

Milan, Padovan sentenzia: “Il campionato non conta più nulla”

L’annata dei rossoneri è da giudicare positivamente, gli uomini di Pioli sono al secondo posto in campionato e in piena lotta per raggiungere le semifinali di Europa League, nonostante il piccolo svantaggio. Prima del secondo confronto con la compagine giallorossa, ci sarà da affrontare il Sassuolo al Mapei Stadium nell’ennesima gara di campionato che potrebbe fortificare il posizionamento al secondo posto. Proprio in merito ai futuri impegni di Serie A del Milan, sono arrivate le dichiarazioni di Giancarlo Padovan che ha sorpreso i tifosi. Di seguito quanto dichiarato dall’opinionista ai microfoni di Sky Sport:

“Per il Milan adesso la Serie A non conta più nulla, i rossoneri sono già sicuri di avere un posto nella prossima edizione di Champions League”.

Questa la sentenza del giornalista che non è stata gradita da parte del popolo di fede milanista poiché il Milan è chiamato a disputare ancora l’attesissimo derby della Madonnina, partita dal valore inestimabile per l’intera città.