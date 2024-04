Non solo Zirkzee, un altro gioiello dal Bologna: il Milan ci prova

La dirigenza rossonera si prepara al mercato e fa sul serio: in estate pronto l’assalto ai gioielli del Bologna.

I rossoneri vogliono alzare il livello della rosa. Con ogni probabilità il Milan sarà presente nel nuovo format della Champions League la prossima stagione. Questo traguardo spingerà la dirigenza a muoversi sul mercato in maniera decisa e con un obiettivo preciso: dare all’allenatore una squadra lunga e forte in ogni reparto. Furlani e Moncada sono già al lavoro e hanno messo nel mirino diversi giocatori.

I reparti di maggiore necessita sono la difesa e l’attacco. In difesa i rossoneri si sono scoperti vulnerabili a causa dei molteplici infortuni sofferti da Kalulu, Thiaw, Tomori e Kjaer. Discorso decisamente diverso per l’attacco.

A fine stagione infatti Olivier Giroud lascerà l’Italia e a Milanello dovranno colmare un vuoto non da poco. Per ora Jovic e Okafor, arrivati in estate, non hanno convinto fino in fondo. Il Diavolo è alla ricerca del 9 del futuro e piace Joshua Zirkzee: sull’olandese ci sarà una grande asta in estate. Alla dirigenza lombarda piace anche un altro gioiello degli emiliani.

C’è anche la Lazio su Orsolini

Il Milan è su Riccardo Orsolini. L’esterno destro rossoblù sta vivendo una stagione incredibile e a suon di gol ha attirato su di se gli occhi delle big italiane. Sul giocatore del Bologna c’è infatti anche la Lazio, che sostituirebbe Felipe Anderson con il classe ’97. Per strapparlo al Bologna servono non meno di 15 milioni e, con ogni probabilità, il Bologna ne chiederà di più. L’ex Atalanta è a un gol da pareggiare la miglior annata della carriera ed è uno dei motivi principali per il successo degli uomini di Thiago Motta.

I rossoneri sono però coperti da quella parte. Pulisic e Chukwueze presenziano la corsia di destra e aggiungere l’italiano degli emiliani potrebbe non essere una necessità. Ciononostante il Diavolo sarebbe motivato a perseguire la pista Orsolini. Lo statunitense arrivato in estate ha dimostrato di saper giocare su più fronti in attacco e questo permetterebbe a Orsolini di giocarsi una maglia da titolare con il nigeriano ex Villareal.

La dirigenza è decisa ad aumentare il valore della rosa e avere un giocatore come l’esterno rossoblù può far comodo in una stagione lunga e fitta di impegni come sarà la prossima. Al momento è solamente una suggestione, ma chissà che l’anno prossimo Zirkzee e Orsolini si ritrovino insieme a Milanello.