Obiettivo Milan in attacco, la concorrenza fa sul serio: osservatore allo stadio

Il Milan punta forte sul pallino della dirigenza, ma occhio alla concorrenza. Un club ha inviato i propri emissari ad osservare l’attaccante.

Regola numero uno in vista del prossimo calciomercato: aggiungere un numero consistente di pedine alla scacchiera in una stagione che si prospetta estenuante. È la direttiva principale che dovranno seguire le big per prepararsi ad affrontare un’annata fitta di impegni, in cui si giocherà ancor di più rispetto a quest’anno.

La nuova formula della Champions League prevede almeno otto gare per ciascuna partecipante da settembre a gennaio. Appuntamenti che si vanno ad aggiungere a Serie A e Coppa Italia. Sembra ormai sicura la presenza del Milan nella massima competizione europea. I rossoneri si trovano saldamente al secondo posto e con ogni probabilità saranno tra quelle squadre che disputeranno un numero molto ampio di incontri.

Per la dirigenza rossonera il compito non sarà solo allargare la rosa, ma avviare e concludere la ricerca del nuovo centravanti. Serve un prospetto di qualità e quantità per sostituire Olivier Giroud. Il nome in lizza è ormai noto alla platea: Joshua Zirkzee. L’olandese è il grande obiettivo del Diavolo, ma non solo. La lista delle società interessate è sempre più ampia.

Attento Milan, un club invia osservatori per Zirkzee: la situazione

Come sottolinea “La Gazzetta dello Sport”, nella serata di sabato un’emissario dell’Arsenal era presenti allo stadio “Renato Dall’Ara” per assistere Bologna-Monza. L’osservatore dei Gunners avrebbe puntato la lente d’ingrandimento sull’attaccante felsineo, che stuzzica non poco l’interesse del club londinese. La società inglese potrebbe insidiare il Milan nella lotta all’olandese, in cui nelle ultime settimane si è inserita anche la Juventus.

Parte del futuro di Zirkzee dipende da quello del Bologna. In caso di qualificazione in Champions League, i rossoblù potrebbero decidere di tenere il centravanti costato solamente otto milioni di euro. La volontà di non vendere i pezzi pregiata è chiara anche da parte dei vertici bolognesi. Pochi giorni fa l’amministratore delegato Claudio Fenici ha dichiarato l’intenzione di non lasciar partire i calciatori chiave della rosa, ma di fronte ad un’offerta superiore ai 60 milioni la dirigenza felsinea potrebbe arrendersi.

Nella corsa al numero 9 rimane lo spettro del Bayern Monaco, che possiede una clausola di recompra di 40 milioni di euro. Al momento i bavaresi non sono propensi ad attivarla, ma in caso di cessione il 40% del prezzo andrebbe ai tedeschi. Il Milan deve fare in fretta, tenendo conto che l’Europeo può generare un effetto domino sull’interesse per Zirkzee.