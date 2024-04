Occasione di mercato per il Milan, il big di Serie A apre all’addio: colpo possibile

Si apre un interessante scenario per i rossoneri che possono convincere il top player a sposare la causa milanista.

Manca sempre meno all’attesissimo derby italiano di Europa League tra Milan e Roma che infiammerà il panorama del calcio europeo a partire da questo giovedì. Il primo atto dei quarti di finale della competizione si disputerà tra le mura amiche di San Siro, i tifosi accorreranno in numerosissimi per far sentire il proprio calore ai calciatori del Diavolo. Previsto l’ennesimo sold out per l’incontro che potrebbe segnare la stagione milanista, i meneghini credono nella conquista del trofeo che intendono aggiungere al proprio palmares.

I rossoneri dovranno rendersi autori di due prestazioni impeccabili per avere la meglio sulla formazione di Daniele De Rossi che vive uno straordinario momento di forma. Proprio la bandiera romanista, dal suo arrivo in panchina, ha dato una vera identità alla squadra che sta raccogliendo i primi importanti risultati. Il Milan, dal proprio canto, punta sull’esperienza di Pioli per impensierire i capitolini.

Una volta terminata la stagione, in casa milanista sarà tempo di concentrarsi sul calciomercato. Sarà da capire la volontà comune della società e di Pioli di proseguire insieme, per poi puntare lo sguardo alle possibili occasioni da cogliere al volo. Una di queste potrebbe essere proprio un giocatore di Serie A che potrebbe lasciare la propria squadra, in favore del Milan.

Zaccagni lontano dal rinnovo, il Milan osserva

La stagione del Milan è stata, fino a questo momento, positiva: i rossoneri sono al secondo posto in campionato e soprattutto impegnati nei quarti di finale di Europa League. Al termine dell’annata, la società è chiamata a programmare il prossimo anno calcistico con colpi di mercato che permettano di rinforzare la rosa: uno di questi potrebbe essere Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio lontano dal rinnovo con i biancocelesti. Come riferito dal suo procuratore Mario Giuffredi, l’ex Verona non ha ancora ricevuto alcuna proposta da Lotito e pertanto si cerca una nuova sistemazione.

“In estate ci guarderemo intorno”, queste alcune delle parole rilasciate dal procuratore al Corriere di Roma che hanno coinvolto indirettamente anche il Milan, interessato al talento. Zaccagni potrebbe essere un grande innesto per la compagine meneghina che godrebbe delle sue grandissime qualità tecniche e tattiche, di fondamentale importanza per essere competitivi nei vari tornei. La dirigenza milanista studia il colpo Zaccagni, i tifosi sperano nel suo arrivo.