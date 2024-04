Pioli attaccato, dopo Roma Milan: avete letto?

La partita tra Roma e Milan serviva a Stefano Pioli per capovolgere l’andazzo della stagione ma così non è stato e non stanno mancando le critiche, tra tutte risalta quella di Alfredo Pedullà di Sportitalia sui suoi canali social.

Stefano Pioli e il suo Milan hanno perso l’andata dei quarti di finale di Europa League, a San Siro, per 0-1. Il ritorno, nonostante i rossoneri partissero con lo sfavore dei pronostici era una partita aperta ma la pratica è parsa chiusa dopo appena 22 minuti. Dopo il palo di Pellegrini ci ha pensato nuovamente Mancini – come all’andata- a portare in vantaggio i giallorossi e successivamente una prodezza di Dybala fa esplodere l’Olimipico di “Joya”.

Nelle ultime settimane erano salite le quotazioni per vedere per un’altra annata Stefano Pioli sulla panchina del Milan ma questa sconfitta e soprattutto il modo in cui è arrivata dovrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Molto probabile che il matrimonio tra queste due compagini termini a fine maggio, col bel ricordo dello scudetto vinto.

Milan, senti Pedullà: “Pioli ha sbagliato tutto”

Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà non le ha certo mandate a dire nei riguardi dell’allenatore di Parma, attraverso i suoi canali social ha riferito che a suo modo di vedere Pioli ha sbagliato tutto. Partendo dalla formazioni di oggi, con mansioni differenti per Calabria e l’inspiegabile assenza dal primo minuto di Samuel Chukwueze. La Roma ha strameritato la semifinale per la differenza di stimoli imposta dagli allenatori verso le proprie squadre.

Il giornalista ha poi chiuso il discorso dicendo che la differenza numerica pareva esserci ma al contrario, la Roma in 10 sembrava giocare in 12 ma il Milan in 11 sembrava giocare in 9 uomini. Parole pesantissime e critiche ancor di più nei confronti del tecnico ex Inter e Lazio tra tutte che quest’estate potrebbe dover pensare ad una nuova esperienza. Rimanendo nel campionato italiano, il Napoli da tempo ha ottimi rapporti con l’attuale coach rossonero.

Era il 9 ottobre 2019 quando il Milan, dopo ore frenetiche aveva diramato un comunicato ufficiale sui propri canali social per ufficializzare di aver affidato la conduzione tecnica a Stefano Pioli, inizialmente con un contratto biennale. Dopo quasi 5 anni le loro strade dovrebbero dividersi, per volontà univoca e soprattutto per avere nuovi stimoli da ambo le parti. I rossoneri sono chiamati a rispondere a questa sconfitta nella giornata di lunedì, dove il derby con l’Inter potrebbe consegnare la ventesima stella ai cugini del club in Via Aldo Rossi.