Pioli dopo Milan Inter: la dichiarazione fa infuriare i tifosi

Le prime parole di Stefano Pioli ci hanno tenuto a sottolineare lo status dei calciatori rossoneri, l'allenatore di Parma ha dichiarato in conferenza stampa: "sono passato nello spogliatoio per tirare su il morale, è una sconfitta pesante per noi. Ho fatto il possibile per confortare i ragazzi. Dobbiamo finire bene il campionato, purtroppo non siamo riusciti ad uscire indenni da questo derby, neanche con un pareggio".

Nonostante la sconfitta, il coach rossonero non si è mostrato affranto in conferenza:” non sono stato deluso dal punto di vista tattico. L’Inter ci ha fatto male in ripartenza, volevamo difendere un po’ più bassi per non concedere quello che abbiamo concesso nel secondo tempo. La squadra comunque ha lottato, siamo stati sfortunati negli episodi.”