Pioli pensa all’Europa League: “Dobbiamo farlo giovedì”, poi l’elogio a Pulisic

Le dichiarazioni del tecnico rossonero al termine della grande vittoria, il parmigiano carica l’ambiente in vista di giovedì.

Vittoria entusiasmante per il Milan che si è imposto per tre reti a zero sul Lecce, trovando per la prima volta in stagione il quinto successo consecutivo in Serie A. Splendido periodo di forma per Leao e compagni che non intendono fermarsi, il secondo posto è sempre più blindato e la Milano rossonera pullula di gioia.

Lo sguardo è ora puntato sul prossimo importante impegno, in programma giovedì contro la Roma. A San Siro andrà in scena il primo atto dei quarti di finale di Europa League, l’obiettivo del Diavolo è proseguire quanto più a lungo possibile il proprio cammino europeo.

Europa League, Pioli avvisa i suoi: “Dobbiamo prendere vantaggio”

Milan schiacciasassi nell’ultimo periodo, i rossoneri hanno trovato i tre punti per la quinta volta consecutiva. Traguardo molto importante che aiuta a guardare al finale di stagione con grandissimo entusiasmo, i tifosi sperano di trionfare in Europa League. Intanto, a pochi istanti dal termine della gara, sono arrivate le parole di Stefano Pioli. Di seguito quanto dichiarato dal tecnico rossonero ai microfoni di Dazn:

“Proviamo a essere imprevedibili con posizioni che prepariamo per mettere dubbi alle difese avversarie, spesso ci riusciamo per le nostre qualità. Stiamo bene, abbiamo giocato la partita che volevamo battendo una squadra difficile. Adesso grande concentrazione sulla partita di giovedì che sarà molto importante per entrambe le squadre, dobbiamo prepararci al meglio”. Sull’inizio gara:

“Fa parte della mentalità del mio gruppo, non è difficile trovare queste motivazioni perché abbiamo sofferto. Abbiamo pensato a lavorare ma dentro sentivamo questa sofferenza e adesso vogliamo allungare questo periodo positivo. La squadra rimane coesa e compatta, adesso sa che sta bene fisicamente e tecnicamente e dobbiamo essere tanto motivati perché questo periodo dirà tanto sulla nostra stagione”. Sul supporto di San Siro:

“Insieme a noi anche i tifosi hanno sofferto, nei momenti difficili sono venuti con tanto entusiasmo. Dobbiamo approfittare di questa energia intorno a noi, il prossimo mese e mezzo sarà molto importante. Adesso conterà solo la prossima partita, abbiamo l’obiettivo di essere più competitivi possibile in tutte le competizioni. Arrivare al secondo posto e fino in fondo in Europa League sono i nostri obiettivi”.