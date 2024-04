Pioli, un Milan diverso? La spiegazione tattica

Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match tra Milan e Lecce, valevole per la 31esima giornata di Serie A.

Dopo la vittoria di Firenze, è tempo di nuove sfide per il Milan. Il club rossonero affronta il Lecce in una gara difficile che può dire molto su quello che sarà il finale di stagione di ragazzi di mister Stefano Pioli. Il secondo post sembra al sicuro, ma gli impegni europei potrebbero complicare la corsa in Serie A e far perdere qualche punto al Milan.

Sarà quindi molto importante tenere alta la concentrazione in una gara complicata e piena di insidie. La posizione in classifica vede i rossoneri a +6 sulla Juventus, che domenica alle ore 20:45 ospiterà la Fiorentina per concretizzare la qualificazione in Champions, che sembra essere sempre più vicina sia per mister Pioli, che per Massimiliano Allegri.

Il tecnico emiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, nel prepartita del match. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Pioli: “Mi aspetto questo da Pulisic”, poi la frase su Gotti

“Il Lecce è una squadra che non ha ancora subito gol, sarà molto organizzato e toccherà a noi fare una grande prestazione.

Sul nuovo assetto, non cambia tanto, ci abbiamo già giocato. Mi aspetto che Pulisic attacchi di più la profondità, sarà importante essere aggressivi e equilibrati per mettere in difficoltà gli avversari.

È un fattore per gli allenatori conoscersi?

Può essere, ma quando ho incontrato Gotti all’Udinese lui giocava in un modo diverso. Vedremo come imposteranno la partita, dovremo trovare le contromisure”

Il Milan si prepara quindi ad un finale di stagione che li vedrà impegnati tra scontri diretti in Serie A e ottavi di Europa League, dove ci sarà la Roma. Arrivare in fondo alla competizione europea è un obiettivo, ma non sarà facile visto che le squadre in forma sono diverse e le energie potrebbero diminuire.