Post Pioli, un nome è sempre più caldo: contatti in corso col Milan

Il Milan ha una priorità come nuovo allenatore rossonero. Il tecnico è fra i preferiti della società e le prossime settimane possono essere cruciali.

Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore e di nuovi stimoli che possano riportare il Milan ad un livello superiore di quello attuale. Stefano Pioli non convince più Cardinale e Co. e adesso il cambio è sempre più probabile in panchina. L’uscita dall’Europa League per mano della Roma è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Difatti la società ripiegava molta fiducia nella competizione europea.

Dunque l’avventura di Pioli sulla panchina del Milan potrebbe essere giunta al termine e ora la società, assieme a Zlatan Ibrahimovic, è alla ricerca di un nuovo profilo per la guida della squadra. Tra i vari nomi abbiamo già contato Fonseca, proprio ex Roma, anche Van Bommel, ma l’obiettivo principale per il Milan sembra essere Julen Lopetegui. Ora senza squadra potrebbe approdare presto in rossonero e il club lo preferisce; la notizia.

Contatti più intensi per Lopetegui

La società vede in Lopetegui un profilo adatto al Milan. L’ex allenatore del Wolverhampton è senza squadra attualmente e il club di Milanello potrebbe pensarci concretamente per la prossima stagione.

Per il dopo Pioli c’è un nome che più degli altri attira il Milan e stiamo parlando dello spagnolo 57enne Julen Lopetegui. L’ex allenatore della nazionale spagnola e del Siviglia, tra le altre, è un obiettivo del Milan e per la prossima stagione potrebbe essere lui l’indiziato principale per la panchina del Milan. Come riportato anche da Matteo Moretto sul proprio account X, Lopetegui è uno dei profili più apprezzati dal Milan anche se adesso, il club, vuole concentrarsi ancora sul presente e sulla conclusione del campionato ancora in corso.

Nelle ultime ore tuttavia ci sono stati altri contatti con il tecnico spagnolo, e nelle prossime settimane potrebbero essere ancora più frequenti per cercare un’intesa per la prossima stagione. Il tecnico ad ora conta nel suo palmarès da allenatore una Europa League conquistata con il Siviglia e due campionati d’Europa, U19 e U21, con le nazionali spagnole.

Dunque Lopetegui è il nome scelto dal Milan e molto probabilmente si cercherà un’intesa con quest’ultimo per congedare poi Pioli dal suo incarico e dare vita ad un nuovo ciclo rossonero che, probabilmente, vedrà anche dei cambi all’interno della rosa e nei suoi effettivi. Saranno scelte da ponderare bene dunque per la società controllata da RedBird.