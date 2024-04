Quando si gioca Juve-Milan? C’è il comunicato della Lega Serie A

Ora è ufficiale. La Lega Serie A ha comunicato data ed orario ufficiale del big match tra Juventus e Milan.

Il Milan, dopo la sconfitta di Roma e l’uscita dall’Europa League, vede la probabile fine del ciclo Pioli. Un ciclo che, prima di terminare, avrà ancora qualche tappa importante. Si parte dal derby di lunedì, passando poi dall’altro sfida pesante contro la Juventus allo Stadium di Torino. Proprio la partita con i bianconeri potrebbe essere decisiva per il secondo posto in classifica.

Juve-Milan, ufficiale data ed orario

Il Milan viaggia verso un finale di stagione altamente insipido dopo l’eliminazione dall’Europa League. Infatti i rossoneri sono praticamente sicuri del posto in Champions League ed ora restano solo i big match come stimolo finale della stagione rossonera. In particolare ci sono da giocare il Derby della Madonnina e la sfida con la Juventus.

Proprio la partita dello Stadium si giocherà ad una data ed ad un orario inusuale per un big match: sabato 27 aprile alle ore 18. Infatti la Lega Serie A ha comunicato l’ufficialità dell’orario della partita, spostata per motivi di ordine pubblico, dato che a Torino si terrà in quei giorni il G7.

Di conseguenza Juventus-Milan si giocherà di sabato, in modo da evitare grossi problemi per la concomitanza con il G7. Inoltre la sfida andrà in scena alle 18, siccome il big match rientra nello slot di produzione di DAZN e non in quello di Sky Sport.