“Resterò per sempre un tifoso rossonero”, parole al miele dell’ex Milan

L’ex rossonero ha usato parole al miele per il Milan di mister Stefano Pioli. L’attaccante ricorda lo storico Scudetto vinto.

Era in vena di ricordi Junior Messias a margine dell’intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’. L’attaccante brasiliano, attualmente in forza al Genoa, si è diviso tra passato e presente nelle dichiarazioni rilasciate alla ‘rosea’, tra i temi principali per la sua vecchia squadra: il Milan.

Il giocatore brasiliano ha usato parole al miele per definire la sua avventura trascorsa in maglia rossonera, esperienza che Junior Messias ha culminato con la vittoria dello Scudetto. Seppur non abbia ricoperto un ruolo da grande protagonista, l’ex calciatore del Crotone nella stagione 2021/2022 ha comunque lasciato la sua impronta con i colori del Milan, collezionando 32 presenze, 6 gol e 3 assist. Junior Messias ha ricordato quella storica cavalcata nella sua ultima intervista rilasciata alla ‘rosea’.

Messias ricorda lo Scudetto vinto al Milan

Junior Messias, ora punto fermo del Genoa di Alberto Gilardino, ha usato parole d’amore sia per il Milan che per mister Stefano Pioli. L’ex attaccante del club rossonero si è diviso tra nuove emozioni e momenti che hanno segnato la sua carriera. Uno dei periodi che Junior Messias ha tenuto a ricordare è quello trascorso con i colori del Milan.

Nonostante non sia stato lungo il suo cammino con il club rossonero, Junior Messias si è comunque mostrato particolarmente affezionato al Milan, un legame indissolubile che è nato con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/2022. L’attaccante brasiliano si è diviso tra presente e passato: “I genoani mi hanno accolto benissimo, sono emozionato e ogni giorno cresce di più l’orgoglio di giocare in questo club. Sto cominciando a conoscere la storia del Genoa e mi emoziona. È una storia di passione. Che sto vivendo anche io”.

Messias ha voluto sottolineare il tipo di accoglienza trovata nell’ambiente Genoa: “Qui mi hanno accolto bene e penso proprio che sposterò la residenza a Genova da Torino. Vivo a Nervi con mia moglie e i due figli Emanuele e Miguel che fanno la scuola calcio”.

L’attaccante brasiliano del Genoa ha poi spostato l’attenzione verso il suo vecchio club: il Milan. Messias ha utilizzato parole di grande affetto per la società rossonera: “Sono arrivato a vincere uno scudetto con il Milan e resterò sempre tifoso rossonero. Al Milan e con Pioli ho imparato tanto e sono migliorato tanto. E’ una stagione che non dimenticherò mai”.