Rinnovi Milan, trattative in salita: saranno settimane caldissime

Calciomercato Milan, si continua a discutere il rinnovo di due titolarissimi rossoneri. Le due trattative sono ancora in standby: le prossime settimane saranno quelle decisive.

Archiviata purtroppo l’Europa League e la sconfitta con la Roma, il Milan adesso deve essere pienamente concentrato sull’unico obiettivo che gli resta in questa stagione: un posto in Champions. Per il momento il secondo posto in classifica non sembra essere minacciato, visti anche gli ultimi passi falsi della Juventus, che occupa il terzo posto. Bisogna però tenere a mente che le prossime due giornate che i rossoneri dovranno affrontare in campionato saranno due scontri diretti: prima con l’Inter e poi proprio con i bianconeri. Niente deve essere dato per scontato quindi quest’ultimo mese a Milanello saranno tutti pienamente concentrati sulle ultime sei giornate di Serie A.

La prossima stagione per il Milan potrebbe vedere diversi cambiamenti, Stefano Pioli sembra essere a tutti gli effetti in dirittura d’arrivo, il suo futuro con molta probabilità non sarà più sulla panchina rossonera. La dirigenza dovrà quindi impiegare quest’estate per cercare un nuovo allenatore che dia nuovi stimoli alla squadra, ma non solo, il mercato estivo servirà anche per rinforzare la rosa ed eventualmente accontentare le richieste del nuovo tecnico. Nel frattempo però bisogna pensare prima ai giocatori che già si hanno a disposizione e il Milan in questo momento ha in standby due rinnovi importanti: quello di Maignan e quello di Theo Hernandez.

Rinnovo Theo-Maignan: il Milan studia i rinnovi

I rinnovi di Theo e Maignan in questo momento hanno la precedenza, è vero il contratto dei due francesi scade nel 2026, quindi c’è ancora un anno abbondante per poter decidere ma la dirigenza rossonera non vorrebbe rischiare di ricevere brutte sorprese. Quello che sicuramente si vuole evitare è ripartire la prossima stagione con i due contratti ancora aperti, senza un accordo già trovato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in casa Milan i piani erano quelli di incontrare gli agenti di entrambi i giocatori tra l’andata e il ritorno di Europa League poi però le priorità si sono spostate su altro, quindi l’incontro è stato rimandato. Sia Maignan che Theo al Milan sono felici, hanno trovato la propria comfort zone anche in rosa e sono amati da tutti i tifosi rossoneri.

Nonostante tutto però i due giocatori puntano ad avere una crescita, sia a livello di ambizioni che economico. Il massimo difensore rossonero al momento percepisce 3.2 milioni di euro ma vorrebbe arrivare almeno al doppio della cifra, mentre Hernandez, che è il secondo giocatore più pagato in rosa (4.5 milioni) mirerebbe a portarsi al pari di Leao (7 milioni). Il Milan dunque deve studiare bene le cose, ma non è l’unico il Bayern Monaco per esempio segue attentamente lo sviluppo del contratto dei due rossoneri, che piacciono molto a Monaco di Baviera. Sempre secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Diavolo potrebbe considerare di ascoltare un’eventuale proposta solo nel caso in cui le cifre proposte arrivassero a cifre intingenti (100 milioni).