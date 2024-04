Rinnovo con il Milan in bilico: sirene dall’estero

Il Milan lavora sul mercato e sui rinnovi. Con un giocatore però la distanza è ancora lontana e su di lui piomba una big

Domani giornata importante in casa Milan, infatti, mancano poche ore per il ritorno dei quarti di Europa League. Per il Milan non è una partita facile, dal momento che dovrà cercare di arrivare all’Olimpico e rimontare il gol di Gianluca Mancini subito all’andata. Entrambe le squadre vogliono arrivare alla finale di Dublino in programma il 22 Maggio e soprattutto la squadra di Stefano Pioli vuole dimostrare il suo valore reale dal momento che all’andata ci sono state varie critiche sia all’allenatore che hai giocatori per il modo di giocare con poche idee.

Ma la settimana del Milan non finisce con solo questa partita importante, c’è infatti in programma lunedì alle ore 20.45 il Derby contro l’Inter, che in caso di vittoria dei nerazzurri, diventerebbero ufficialmente campioni d’Italia.

Oltre al campo, quindi, il Milan deve lavorare attentamente anche sul mercato in entrata e in uscita. Molti giocatori devono dimostrare in questa ultima parte di campionato di essere all’altezza di vestire la maglia rossonera soprattutto in vista delle prossime competizioni dove il Milan vuole arrivare fino in fondo. Da valutare sono anche i giocatori che hanno un contratto a scadenza e quindi la società del Milan deve decidere il loro futuro.

Mercato Milan, rinnovo incerto per Theo Hernandez e futuro da decidere

Un pilastro fondamentale dell’undici titolare della squadra di Stefano Pioli è Theo Hernandez. Il difensore in questa stagione ha totalizzato quarantuno presenze in tutte le competizioni realizzando dieci assist e cinque gol. Il giocatore francese ha un contratto che scade nel 2026 ma le cifre alte di un possibile rinnovo rendono il futuro di Theo Hernandez in maglia rossonera molto incerto. Infatti, il Milan dovrebbe aumentare il suo contratto intorno ai sette milioni per la sua permanenza oltre il 2026 ed è davvero difficile. Di seguito sono riportate le ultime novità

Theo Hernandez a Milano sta bene e come riportato da TMW, la permanenza del terzino francese al Milan non è impossibile ma, nonostante i due anni di contratto rimanenti, la certezza è ben lontana.

Infatti, il Milan deve valutare anche le occasioni che si vengono a creare durante la sessione estiva. Questo vuol dire che se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile il giocatore classe 1997 potrebbe lasciare i rossoneri.

Inoltre, sul difensore avrebbe puntato gli occhi il Bayern Monaco soprattutto perché sarà privo del difensore Davies e potrebbe formulare un’offerta davvero alta alla società del Milan per investire sulla fascia sinistra.