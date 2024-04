Rinnovo Maignan, situazione complessa: il timore del Milan

Il Milan vuole il rinnovo di Mike Maignan ma la situazione è particolare. I rossoneri ora sono preoccupati a causa dell’operazione complessa.

Il rinnovo di Maignan è uno degli obiettivi del Milan che vuole con sé le prestazioni del portiere francese anche per le prossime stagioni. I rossoneri, però, devono pensare anche all’ultima fase della stagione che li vede in corsa soprattutto per la vittoria dell’Europa League. Il Milan affronterà ai quarti la Roma di Daniele De Rossi in un derby tutto italiano che garantirà l’accesso alle semifinali. L’eventuale successo in questa competizione darebbe alla società nuova linfa per preparare al meglio la prossima annata con l’obiettivo del ventesimo scudetto e della seconda stella sullo stemma.

A proposito di campionato, il Milan è reduce da quattro vittorie consecutive che gli hanno permesso di sorpassare la Juve e piazzarsi al secondo posto a 6 lunghezze dai bianconeri. L’anno prossimo i rossoneri vogliono tornare a vincere la Serie A e per farlo avranno bisogno dei loro uomini migliori: proprio per questo si lavora al rinnovo di Maignan anche se la situazione resta complessa.

Milan-Maignan: prove di rinnovo

Il Milan sta lavorando per il rinnovo del suo portiere Maignan non senza complicazioni. Il francese ha un contratto fino al 2026 ma le prossime sfide in Europa League e la vetrina degli Europei in Germania preoccupano la società rossonera. Secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe il rischio di interessamenti e proposte alte da parte dei grandi club. Ciò fa temere un capovolgimento della situazione per il Milan, e per tale motivo, si cerca una quadra. Maignan attualmente ha un ingaggio di 2,8 milioni di euro e per il rinnovo ci sarebbe stata la richiesta del raddoppio che potrebbe anche non bastare.

Il Milan farà di tutto pur di trattenerlo e potrebbe trovare una soluzione integrando eventuali bonus nel nuovo contratto, ritenendo quindi necessario in questo caso uno sforzo economico.

Furlani sembrerebbe fiducioso perché ha affrontato una situazione simile anche con Rafa Leao un anno fa. Con il portiere francese non sembra essere altrettanto facile, ci sono parecchie cose ancora da limare e concordare tra le parti. Molto dipenderà dalle prestazioni delle ultime uscite che farà il Milan sapendo di aver gli occhi puntati addosso sull’estremo difensore che, per come difende i pali, sa di poter ricevere grandi offerte da molti top club d’Europa.