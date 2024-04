Roma-Milan, De Rossi sicuro: lo ha detto sulle scelte di Pioli

Pochi minuti al fischio d’inizio valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La Roma in vantaggio ospita il Milan, volenteroso di ribaltare il risultato dell’andata. Le parole del tecnico giallorosso De Rossi.

Il Milan ha voglia di riscatto. E, soprattutto, ha voglia di andare il più possibile fino in fondo in Europa, memore della traversata della scorsa stagione, bruscamente interrotta dall’avanzata dell’Inter.

La squadra di Stefano Pioli non parte avvantaggiata. Pesa la sconfitta di misura incassata sei giorni fa, fra i cori del proprio stadio e le urla dei propri tifosi, grazie alla rete di Gianluca Mancini.

Un risultato importante per la Roma di Daniele De Rossi, che con l’appoggio del popolo capitolino vorrà ripetersi anche oggi. E vorrà conquistare la seconda semifinale di EL di fila.

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato proprio il tecnico giallorosso, che ha caricato i suoi ragazzi in vista dello scontro cruciale di questa sera, dove partono favoriti.

Roma-Milan: le parole di Daniele De Rossi

Una Roma in piena fiducia dopo l’arrivo della sua vecchia bandiera De Rossi – ma in nuove vesti– è pronta a rovinare la festa al Milan, ospite nella bollente cornice dello Stadio Olimpico.

Il parziale non può che far partire in vantaggio i padroni di casa. Ma è proprio su questo che si è soffermato l’allenatore capitolino Daniele De Rossi ai microfoni di Sky Sport, a mezz’ora dal fischio d’inizio:

Io penso che i giocatori debbano avere una filosofia che rispecchia quello che vogliamo noi, ossia una squadra che cerca di tenere il pallino del gioco. Ci saranno ovviamente momenti in cui la palla la avrà il Milan che è una squadra fantastica e che gioca bene. Il vantaggio deve essere una cosa in più che un giocatore intelligente deve sfruttare a proprio favore. Hanno cambiato qualcosina forse, lo vedremo adesso in campo.

Lo spettacolo del calcio europeo sta per cominciare, ed è pronto a vedere incoronata almeno una italiana in semifinale. Non resta che scoprire quale.